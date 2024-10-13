دوري المحترفين - 5×5.. القناة يكتسح منتخب السويس

اكتسح القناة ضيفه منتخب السويس بنتيجة 5-0 في الجولة الثانية من دوري المحترفين المصري.

وعزز القناة تفوقه على منتخب السويس، إذ لم يخسر أمامه في آخر 5 مواجهات (تعادلان و3 انتصارات).

تقدم القناة برأسية عمرو بركات في الدقيقة 7، ثم أضاف مصطفى سلطان بتسديدة أرضية مباغتة الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وبعد 3 دقائق أضاف سلطان ثاني أهدافه والثالث من انفراد بعدما تلقى بينية متقنة.

النتيجة ارتفعت بالهدف الرابع الذي سجله فرانسيس في الدقيقة 18 بعد سلسلة تمريرات.

وتحصل منتخب السويس على ركلة جزاء في الدقيقة 68 لكن محمد أبو الحمد رفض تقليص الفارق وأهدر ركلته.

وزاد عمر عسلية من أوجاع منتخب السويس بهدف خامس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

وفي نفس الجولة انتصر بروكسي على طنطا بهدف سجله عمار شرف الدين.

وتعادل راية مع أبو قير للأسمدة سلبيا.

وتصدر أبو قير للأسمدة الترتيب بالتساوي مع بروكسي برصيد 4 نقاط، ويليهم القناة برصيد 3 نقاط.

فيما تذيل منتخب السويس الترتيب بدون رصيد من مباراتين.

وتأجلت مباراة بلدية المحلة مع سبورتنج في موعد لاحق. (طالع التفاصيل)

وتستكمل مباريات الجولة غدا الإثنين.

المنصورة × السكة الحديد – 3:30 عصرا

بترول أسيوط × وي – 3:30 عصرا

ديروط × الترسانة – 3:30 عصرا

أسوان × كهربا الإسماعيلية – 3:30 عصرا

وادي دجلة × لافيينا – 6 مساء