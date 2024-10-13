دوري المحترفين - 5×5.. القناة يكتسح منتخب السويس

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 17:58

كتب : رضا السنباطي

القناة

اكتسح القناة ضيفه منتخب السويس بنتيجة 5-0 في الجولة الثانية من دوري المحترفين المصري.

وعزز القناة تفوقه على منتخب السويس، إذ لم يخسر أمامه في آخر 5 مواجهات (تعادلان و3 انتصارات).

تقدم القناة برأسية عمرو بركات في الدقيقة 7، ثم أضاف مصطفى سلطان بتسديدة أرضية مباغتة الهدف الثاني في الدقيقة 12.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – سبب تأجيل مباراة البلدية ضد سبورتنج دوري المحترفين - ختام الجولة الأولى بانتصار مثير لـ المقاولون.. وفوز أسوان دون قيد دوري المحترفين – أوتو يمنح الترسانة فوزا غاليا على منتخب السويس دوري المحترفين - بلدية المحلة يفوز على الداخلية.. وانتصار كبير لأبو قير للأسمدة

وبعد 3 دقائق أضاف سلطان ثاني أهدافه والثالث من انفراد بعدما تلقى بينية متقنة.

النتيجة ارتفعت بالهدف الرابع الذي سجله فرانسيس في الدقيقة 18 بعد سلسلة تمريرات.

وتحصل منتخب السويس على ركلة جزاء في الدقيقة 68 لكن محمد أبو الحمد رفض تقليص الفارق وأهدر ركلته.

وزاد عمر عسلية من أوجاع منتخب السويس بهدف خامس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

وفي نفس الجولة انتصر بروكسي على طنطا بهدف سجله عمار شرف الدين.

وتعادل راية مع أبو قير للأسمدة سلبيا.

وتصدر أبو قير للأسمدة الترتيب بالتساوي مع بروكسي برصيد 4 نقاط، ويليهم القناة برصيد 3 نقاط.

فيما تذيل منتخب السويس الترتيب بدون رصيد من مباراتين.

وتأجلت مباراة بلدية المحلة مع سبورتنج في موعد لاحق. (طالع التفاصيل)

وتستكمل مباريات الجولة غدا الإثنين.

المنصورة × السكة الحديد – 3:30 عصرا

بترول أسيوط × وي – 3:30 عصرا

ديروط × الترسانة – 3:30 عصرا

أسوان × كهربا الإسماعيلية – 3:30 عصرا

وادي دجلة × لافيينا – 6 مساء

القناة منتخب السويس دوري المحترفين
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأحد 13 أكتوبر 2024.. إنجلترا في دوري الأمم ومنافس مصر دوري المحترفين – سبب تأجيل مباراة البلدية ضد سبورتنج الدرجة الثانية ب .. 3 انتصارات في 9 مباريات الدرجة الثانية - الأوليمبي يكتسح أصحاب الجياد وتعادل دلفي أمام كوم حمادة القسم الثالث - المسيرة مستمرة.. كاسكادا يضم باولو وتمساح دوري المحترفين - ختام الجولة الأولى بانتصار مثير لـ المقاولون.. وفوز أسوان دون قيد مواعيد مباريات الثلاثاء 8 أكتوبر - اليوم الثاني من دوري المحترفين المصري دوري المحترفين – أوتو يمنح الترسانة فوزا غاليا على منتخب السويس
أخر الأخبار
زيلينسكي يكشف تفاصيل لقاء كلوب واقترابه من ليفربول دقيقة | الكرة الأوروبية
زوبيميندي: أرغب في الاستمرار بريال سوسيداد.. وتشابي ألونسو هو مرجعي في كرة القدم 15 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك يخسر من زد وديا استعدادا لـ السوبر المصري 31 دقيقة | الدوري المصري
كوكوريا: بللت ملابسي بسب لمسة اليد ضد ألمانيا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
ألكسندر أرنولد: لا أريد أن أكون اللاعب الذي حقق ألقابا وهو شاب ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - 5×5.. القناة يكتسح منتخب السويس ساعة | القسم الثاني
لمعاناته من إجهاد عضلي.. استبعاد لامين جمال من مواجهة صربيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول - الجونة يضم أحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة