"لا أريد أن أكون جزءا من الانقسام".. رئيس الاتحاد الليبي يتقدم باستقالته

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 14:57

كتب : FilGoal

عبد الحكيم الشلماني - رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم

أعلن عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم استقالته من منصبه.

وأثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة في كرة القدم الليبية بسبب قرار زيادة عدد فرق الدوري إلى 36 فريقا.

وتقدم عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي بالاستقالة خلال تلك الفترة.

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وكشف الشلماني بعد تقدمه بالاستقالة "لا أريد أن أكون جزءا من الانقسام والفشل في الشارع الرياضي الليبي".

وتابع "واجهت صعوبات كبيرة في الفترة السابقة لكنني مقتنع بما قدمت".

ويلعب أربعة لاعبين مصريين في الدوري الليبي بالموسم المقبل.

وكان محمد بازوكا آخر المنضمين إلى الدوري الليبي بعد الانضمام إلى فريق المجد.

وأصبح بازوكا المصري الرابع في الدوري الليبي بالموسم المقبل بعد محمود علاء الذي انضم للسويحلي وأحمد ياسر لاعب التحدي، بالإضافة إلى طارق العشري الذي يتولى تدريب النصر.

كما يتواجد أكثر من لاعب انضموا حديثا للدوري الليبي قادمين من الدوري المصري مثل كريستوفر مابولولو وجون إيبوكا ومحمود وادي.

عبد الحكيم الشلماني الاتحاد الليبي
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