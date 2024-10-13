خبر في الجول – بتروجت يضم أوجو صامويل لاعب بيراميدز السابق

أتم بتروجت اتفاقه مع أوجو صاوميل لاعب بيراميدز السابق.

وعلم FilGoal.com أن بتروجت سيضم اللاعب لمدة موسمين بعد رحيله عن بيراميدز بنهاية الموسم الماضي.

الجناح النيجيري صاحب الـ 21 عاما انضم لبيراميدز في يناير 2023 قادما من ريمو ستارز.

وشارك أوجو مع بيراميدز خلال الموسم الماضي في 3 مباريات كانت جميعها في بطولة كأس الرابطة المصري وتمكن من تسجيل هدفا.

ومنذ الانضمام لبيراميدز لم يشارك اللاعب سوى في 8 مباريات.

وسيلعب بتروجت في الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل بعد تصدره جدول دوري المحترفين في الموسم الماضي.

وينطلق الدوري المصري في نهاية شهر أكتوبر الحالي.

ويواصل بتروجت تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

وتأهل بتروجت رفقة غزل المحلة وحرس الحدود، فيما هبطت أندية المقاولون وبلدية المحلة والداخلية.