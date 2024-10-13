"أتمنى أن يكون معنا في معسكر نوفمبر".. الركراكي يتحدث عن إصابة بونو

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - ياسين بونو

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن إصابة ياسين بونو حارس مرمى الفريق.

ياسين بونو

النادي : الهلال

المغرب

وتعرض بونو حارس مرمى منتخب المغرب وفريق الهلال السعودي لإصابة في الدقيقة 32 من مواجهة أسود أطلس لمنتخب إفريقيا الوسطى.

وتم استبدال بونو اضطراريا في الدقيقة 32 ليشارك منير المحمدي بدلا منه.

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا - المغرب يكتسح إفريقيا الوسطى بخماسية خبر في الجول - المصري يستعد للموسم الجديد في المغرب.. ويخوض 4 وديات تصفيات أمم إفريقيا - ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ المغرب 2025 لاعب مغربي: رفضت الانتقال لبرشلونة مرتين

وكشف وليد الركراكي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "للأسف بونو تعرض للإصابة لكنه في حالة جيدة".

وتابع "أتمنى ألا تكون إصابته خطيرة وتبعده عن الملاعب لمدة طويلة".

وأضاف الركراكي "نتمنى أن يكون بونو معنا في معسكر شهر نوفمبر المقبل".

وتعرض بونو لإصابة عضلية غاب على أثرها عن المتبقي من مواجهة إفريقيا الوسطى.

وتغلب منتخب المغرب على إفريقيا الوسطى بخمسة أهداف دون مقابل.

وسجل الأهداف كل من عبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي وأشرف حكيمي بينما أحرز عز الدين أوناحي هدفين.

الفوز رفع رصيد المغرب لـ 9 نقاط في الصدارة، بينما ظل منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتل منتخب الحابون المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تتذيل ليسوتو الترتيب بنقطة وحيدة.

المغرب ياسين بونو الهلال
نرشح لكم
تصفيات أمم إفريقيا - المغرب يكتسح إفريقيا الوسطى بخماسية 3 قتلى ومفقود في هجوم على حافلة إعلامية في نيجيريا طائرة خاصة تنقل بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا الركراكي يتحدث عن مرض مزراوي في القلب تصفيات أمم إفريقيا - السنغال بدون سيسيه تفوز برباعية.. وكوت ديفوار تكتسح سيراليون تصفيات أمم إفريقيا - الخسارة الأولى في رادس من 2018.. جُزر القُمر تصعق تونس بهدف مروان عطية: هكذا تغلبنا على موريتانيا مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق
أخر الأخبار
"أتمنى أن يكون معنا في معسكر نوفمبر".. الركراكي يتحدث عن إصابة بونو ساعة | الكرة الإفريقية
ظهور بوكيتينو الأول.. أمريكا تعود للانتصارات بالفوز على بنما وديا ساعة | أمريكا
اسكواش - مفاجآت بالجملة.. سداسي مصري إلى ربع نهائي نيتسويت المفتوحة 2 ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الأحد 13 أكتوبر 2024.. إنجلترا في دوري الأمم ومنافس مصر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل قندوسي: قرارات الأهلي مرضية ولا نزال نأمل في استمراره.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك 11 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: إيقاف القيد كان متوقعا.. ولم نتخذ قرارا بشأن "أكبر قلعة رياضية في مصر" 11 ساعة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا - المغرب يكتسح إفريقيا الوسطى بخماسية 11 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري الأمم الأوروبية - رونالدو يهز شباك بولندا ويقود البرتغال للفوز.. وانتصار شاق لـ إسبانيا 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 3 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 4 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25