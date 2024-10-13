"أتمنى أن يكون معنا في معسكر نوفمبر".. الركراكي يتحدث عن إصابة بونو

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن إصابة ياسين بونو حارس مرمى الفريق.

ياسين بونو النادي : الهلال المغرب

وتعرض بونو حارس مرمى منتخب المغرب وفريق الهلال السعودي لإصابة في الدقيقة 32 من مواجهة أسود أطلس لمنتخب إفريقيا الوسطى.

وتم استبدال بونو اضطراريا في الدقيقة 32 ليشارك منير المحمدي بدلا منه.

وكشف وليد الركراكي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "للأسف بونو تعرض للإصابة لكنه في حالة جيدة".

وتابع "أتمنى ألا تكون إصابته خطيرة وتبعده عن الملاعب لمدة طويلة".

وأضاف الركراكي "نتمنى أن يكون بونو معنا في معسكر شهر نوفمبر المقبل".

وتعرض بونو لإصابة عضلية غاب على أثرها عن المتبقي من مواجهة إفريقيا الوسطى.

وتغلب منتخب المغرب على إفريقيا الوسطى بخمسة أهداف دون مقابل.

وسجل الأهداف كل من عبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي وأشرف حكيمي بينما أحرز عز الدين أوناحي هدفين.

الفوز رفع رصيد المغرب لـ 9 نقاط في الصدارة، بينما ظل منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتل منتخب الحابون المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تتذيل ليسوتو الترتيب بنقطة وحيدة.