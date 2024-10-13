وكيل قندوسي: قرارات الأهلي مرضية ولا نزال نأمل في استمراره.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك

أبدى نصر يحيى وكيل أعمال الجزائري أحمد قندوسي رضاه عن قرارات الأهلي فيما يخص قضية اللاعب، رغم أنه يتمنى استمراره في صفوف النادي الأحمر.

وقال يحيى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نتيجة تحقيقات الأهلي مرضية بالنسبة لنا وليست مفاجئة والقرار كان منصفا للغاية. أتعامل مع نادٍ كبير ولست متفاجئا من عرض أحمد قندوسي للبيع، خصوصا وأننا قدمنا ما يثبت صحة كلام اللاعب".

وأضاف "قندوسي تحدث بعفوية وكان يجب أن أبرئ ساحته من مزاعم نصحه لزين الدين بلعيد بعدم الانضمام للأهلي".

وأوضح "محمد رمضان المدير الرياضي ومحمد فتحي المستشار القانوني استمعا جيدا لقندوسي".

وتابع "بعد الموسم القوي الذي قدمه قندوسي كان من الممكن أن يرفض فكرة إعارته مجددا ولكنه رغم ذلك حسم موقفه ووافق في بداية فترة الإعداد. كنا نقبل الإعارة لثقتنا في العودة إلى الأهلي".

وكشف "أحمد قندوسي لديه قضايا مع وكلاء. كيف يدفع اللاعب 100 ألف دولار كعمولة لوكيل؟ هذا الرقم يتجاوز 25% من راتب قندوسي والاتفاق الذي وقع عليه وينص على هذه العمولة غير قانوني، ونثق في فوزه بهذه القضية".

وواصل "طلبنا إفادة بخصوص ما إذا كان هؤلاء الوكلاء قد حصلوا على عمولات من الأهلي لأنه القانون لا يسمح لك بالانتفاع من طرفين فهذا تضارب مصالح".

وأكمل "قندوسي لم يكن يرغب بالرحيل عن الأهلي في صفقة بيع نهائي ولو كان يريد ذلك لما قبل الإعارة. اللاعب كان يأمل في العودة والمشاركة وتغيير قناعة كولر، ورغم قرار الأهلي بعرضه للبيع لا نزال نتمنى أن تتغير الأمور".

وعن مفاوضات الزمالك مع قندوسي قال: "لا أملك رقم أي شخص في إدارة الزمالك. لم نتواصل مع الأبيض ولا بيراميدز أيضا وعلى من يقول ذلك أن يظهر لنا مصدر هذا الكلام".

وأعلن الأهلي عرض أحمد قندوسي لاعب الفريق المُعار حاليا لـ سيراميكا كليوباترا عقب أزمته الأخيرة مع الفريق.

وسبق أن رد أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم حقيقة ما أثاره اللاعب. (طالع التفاصيل)

حسبما علم FilGoal.com فإن أحمد قندوسي متقبل قرار الأهلي ببيعه، لكنه لا يقبل الدخول في صفقة تبادلية أو إجباره على الرحيل لناد بدون موافقته.

ويمتد تعاقد اللاعب لموسمين مع الأهلي سيحصل خلالهما إجمالا على مليون و250 ألف دولار، بواقع 600 ألف الموسم المقبل و650 ألف في الموسم الذي يليه.

وينتظر الجزائري وصول عرض مناسب للطرفين من أجل الرحيل.

وفي نفس السياق فإن سيراميكا كليوباترا متمسك باستمرار إعارة اللاعب لنهاية الموسم الجديد، ولن يتخلى عنه في منتصف الموسم.

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وأعير قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

الجزائري ارتدى قميص الأهلي في 21 مباراة سجل هدفين وصنع 3.

وبقميص سيراميكا الموسم الماضي شارك في 33 مباراة ساهم بـ 20 هدفا مسجلا 11 وصنع 9.