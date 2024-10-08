أمير توفيق يكشف حقيقة اتهامات قندوسي

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 01:13

كتب : FilGoal

أمير توفيق - مدير التسويق في الأهلي

كشف أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم عن حقيقة ما حدث خلال التحقيقات في اتهامات اللاعب أحمد قندوسي بفرض وكلاء بعينهم في الصفقات.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي
الدوري المصري

وقال توفيق في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "المدير الرياضي محمد رمضان تصرف سريعا سواء على مستوى التحقيقات أو القرار، وأردت مواجهة مع قندوسي ووكيله ولكن محامي النادي قرر عدم حدوث ذلك".

وأضاف "وكلاء قندوسي من البداية هما جعفر وعلي نيساني. في 4 نوفمبر 2022 وقع اللاعب عقد تفويض لعلي نيساني وأحمد يحيى للتفاوض باسمه في مصر مع الأهلي والزمالك والمصري".

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وأوضح "في ذلك الوقت كان الأهلي مهتما بالمهاجم والزمالك كان الأقرب. كنت في تركيا لمفاوضة جاكسون موليكا ولكن المطالب المادية كانت بعيدة. ثم أتاني تكليفا من عدلي القيعي بالذهاب إلى الجزائر بعد تغيير الوجهة".

وتابع "الزمالك كان قريبا من حسم الصفقة ولكن تدخل الخطيب مع إدارة وفاق سطيف غير المسار".

وواصل "تعارفي الأول مع قندوسي كان في 26 يناير 2023 عبر زووم وعرفت حينها أنه فوض هؤلاء الوكلاء وبالتالي أدخلناهم في الصفقة. أول تواصل بيني وبينه مباشرة كان تسجيلا صوتيا في 28 يناير لأبلغه أني سأقابله في معسكر المنتخب لتوقيع العقد".

وأكمل "ادعاء قندوسي بإنه تم إجباره على وكلاء بعينهم كان بدون دليل. قدمت 24 مستندا للإدارة بخصوص قندوسي وزين الدين بلعيد".

وأوضح "ردي على تصريحات علي كرماني وكيل بلعيد: من هذا؟ هل أرسل أي مستندات للأهلي تفيد بوكالته عن زين بلعيد؟ لم يحدث ولا أعرفه حتى. لم أتحدث سوى مع والد اللاعب، والذي أوصلني به كان أنيس بوجلبان".

وكشف "أعرف من اتصل بوالد زين بلعيد وطالبه بعدم الحديث مع الإعلام. لم يكن الأمر يخصه بعد انتقال نجله إلى فريق آخر. وأشكره كثيرا هو واللاعب وعبد الرحمن الزيتوني وكيله الآخر وشقيقه الروحي على توضيحهم للحقيقة".

وعن التشكيك فيما نشره بلعيد عبر انستجرام دفاعا عنه لأنه كتبه باللهجة المصرية قال: "هذا حسابه الشخصي ومن يريد التشكيك سيفعل ذلك. والده تحدث بصوته بعد ذلك. هل كان هو شخص آخر أيضا"؟

وأردف "محمد رمضان رجل محترم وواضح وقراره نفى وجود أي مخالفة من جانبنا مع اتخاذ الإجراء ضد اللاعب. كنت أعرف أن القرار سيتضمن إعادة تشكيل لجنة التعاقدات قبل صدور البيان وهذا طبيعي. في فبراير 2024 أصبحت المدير التنفيذي لشركة الكرة وكان يجب أن أخرج من إدارة التعاقدات بشكل تدريجي".

وأكمل "إدارة التعاقدات خرجت من مسؤولية شركة الكرة بعد تعيين محمد رمضان كمدير رياضي ومسؤول عن التعاقدات. هذا القرار لا يحمل أي إدانة لي. لا يمكنني الجمع بين المنصبين والنادي أثبت براءتي".

وواصل "قندوسي تحدث معي منذ فترة وطلب المساعدة في حل مشكلة وكلائه وأبلغته أن الأهلي ليس طرفا في ذلك. اللاعب طلب الرحيل مجانا في الصيف الماضي والنادي رفض".

وأتم "سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من أساء لي وتطاول على أسرتي ومس سمعتي وذمتي بلا إثبات. من 2018 أجريت 39 صفقة والكل يعلم جيدا كيف أعمل داخل السوق. ووالدتي انهارت حين سمعت بهذه الاتهامات".

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