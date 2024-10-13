تصفيات أمم إفريقيا - المغرب يكتسح إفريقيا الوسطى بخماسية

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 01:08

كتب : FilGoal

المغرب

اكتسح منتخب المغرب خصمه إفريقيا الوسطى بنتيجة 5-0 في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وتقدم أسود أطلس بهدف عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 18.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 30 بسبب التحام قوي في الرأس بين لاعب المغرب وديلان تيدي نكايو الذي نُقل للمستشفى لاحقا وقفا للتقارير المغربية.

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وخرج في الدقيقة 32 ياسين بونو بسبب متأثرا بإصابة عضلية وعوضه منير المحمدي.

وفي الدقيقة 38 وبتسديدة رائعة سجل عز الدين أوناحي هدف المغرب الثاني.

وبعد 7 دقائق وبتسديدة من على حدود منطقة الجزاء سجل أشرف حكيمي الهدف الثالث.

ولم ينته الشوط الأول إلا بعدما سجل أوناحي الهدف الرابع في الدقيقة 45+2.

وأنهى سفيان رحيمي مهرجان الأهداف في الدقيقة 71 من علامة الجزاء.

الفوز رفع رصيد المغرب لـ 9 نقاط في الصدارة، بينما ظل منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتل منتخب الحابون المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تتذيل ليسوتو الترتيب بنقطة وحيدة.

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