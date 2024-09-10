خبر في الجول - حُكم من فيفا ضد الزمالك بسبب أتشيمبونج.. ومُهلة للأبيض

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 - 23:11

كتب : FilGoal

أتشيمبونج

حصل بنجامين أتشيمبونج على حُكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك.

ويأتي ذلك بسبب شكوى اللاعب ضد الزمالك من أجل مستحقاته المالية المتأخرة.

وعلم FilGoal.com أن فيفا قد خاطب الزمالك بتوقيع عقوبة مالية على النادي بسبب قضية أتشيمبونج.

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وزادت الغرامة المالية الموقعة على الزمالك من 115 ألف دولار إلى 170 ألف دولار.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم مهلة لنادي الزمالك 30 يوما من أجل دفع الغرامة الموقعة لصالح أتشيمبونج.

وقدم المهاجم البالغ عمره 33 عاما أداء طيبا مع الداخلية وتعاقد معه الزمالك في صيف 2017 لكن بعد نصف موسم رحل إلى بتروجت.

وانتقل أتشيمبونج إلى الشمال القطري في سبتمبر 2018.

وشارك الغاني في 46 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ولم ينضم أتشيمبونج إلى أي ناد منذ صيف 2021.

الزمالك بنجامين أتشيمبونج
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