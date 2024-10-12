الرمادي يوضح موقف قندوسي من المشاركة أمام الأهلي.. ويكشف درسا تعلم منه

كشف أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا إمكانية مشاركة أحمد قندوسي أمام الأهلي في السوبر المصري، وأوضح درسا تعلم منه.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري يوم 20 أكتوبر الجاري.

وقال الرمادي عبر أم بي سي مصر 2: "كنت أفضل ضم عدد صفقات أكبر بعد رحيل 16 لاعبا عن صفوف الفريق منذ يناير الماضي".

وأضاف "عوضنا الراحلين بضم صفقات جديدة مميزة، لكنهم يحتاجون بعض الوقت من أجل الانسجام، ونسابق الزمن لإعادة هيكلة الفريق لأن أسلوب لعبنا يعتمد على الجماعية".

ورحل عن صفوف سيراميكا في الصيف الجاري كل من أحمد ياسر ريان وخالد صبحي ومحمد إبراهيم وأحمد القرموكي وجابريل شيكودي وصديق أوجولا وفيفور أكيم وصامويل أمادي وعلاء شعبان.

وأكمل "أحمد قندوسي سيشارك أمام الأهلي في السوبر المصري، فهو لاعب مهم في الفريق، ولم نفكر في عدم مشاركته ضد الأهلي بعد الأزمة الأخيرة".

وسبق أن كشف FilGoal.com موقف قندوسي بعد قرار الأهلي ببيعه. (طالع التفاصيل)

وواصل "نريد تقديم بطولة قوية في السوبر المصري، وخلال النسخة الماضية أهدرنا فرصا عديدة ضد بيراميدز، وأثناء التحضير للمباراة المقبلة شاهدت مع اللاعبين فيديوهات أظهرت تقديمنا لمباراة نموذجية".

وحل سيراميكا رابعا في الموسم الماضي من كأس السوبر المصري بعدما خسر من بيراميدز في مباراة المركز الثالث.

وكشف سبب رحيل أحمد ياسر ريان قائلا: "فكرت في ضم فاخري لاكاي لأن أسلوب لعبه مناسبا لنا، وأصبح لدينا 4 لاعبين في مركز المهاجم، في حين أنني أفضل اللعب بمهاجم واحد، ولذلك وافقت على رحيل ريان للبنك الأهلي لرغبته في خوض عدد دقائق أكبر".

وأردف "الفريق يعاني من مشكلة في توزيع المراكز، الموسم الماضي لم يكن لدينا سوى ظهير أيسر واحد هو محمد شكري وكذلك ظهير أيمن واحد هو أحمد هاني وعوضته بالاستعانة بعبد الرحمن جمال لاعب الوسط".

وتابع "كان هناك خلل كبير في توزيع المراكز، الموسم الحالي حاولنا إعادة هيكلة الفريق وفقا للمراكز، وتعلمت درسا وهو ألا أفرط في لاعب قبل توفير البديل، خاصة أن الفرق متمسكة بلاعبيها ولم نستطع ضم أجانب بسبب انتهاء الدوري في أغسطس الماضي".

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.