في الجول يكشف موقف قندوسي بعد قرار الأهلي

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 19:06

كتب : أحمد الخولي

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

أعلن الأهلي عرض أحمد قندوسي لاعب الفريق المُعار حاليا لـ سيراميكا كليوباترا عقب أزمته الأخيرة مع الفريق.

وسبق أن رد أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم حقيقة ما أثاره اللاعب. (طالع التفاصيل)

حسبما علم FilGoal.com فإن أحمد قندوسي متقبل قرار الأهلي ببيعه، لكنه لا يقبل الدخول في صفقة تبادلية أو إجباره على الرحيل لناد بدون موافقته.

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ويمتد تعاقد اللاعب لموسمين مع الأهلي سيحصل خلالهما إجمالا على مليون و250 ألف دولار، بواقع 600 ألف الموسم المقبل و650 ألف في الموسم الذي يليه.

وينتظر الجزائري وصول عرض مناسب للطرفين من أجل الرحيل.

وفي نفس السياق فإن سيراميكا كليوباترا متمسك باستمرار إعارة اللاعب لنهاية الموسم الجديد، ولن يتخلى عنه في منتصف الموسم.

وأعير قندوسي مجددا لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.

وانضم قندوسي لصفوف المنتخب الجزائري لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب.

الجزائري ارتدى قميص الأهلي في 21 مباراة سجل هدفين وصنع 3.

وبقميص سيراميكا الموسم الماضي شارك في 33 مباراة ساهم بـ 20 هدفا مسجلا 11 وصنع 9.

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