3 قتلى ومفقود في هجوم على حافلة إعلامية في نيجيريا

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 23:03

كتب : FilGoal

نيجيريا

أصدر الاتحاد النيجيري لكرة القدم بيان عزاء لأسر ضحايا حادث الاعتداء على حافلة مؤسسة "سوبر سبورت" الإعلامية.

جاء ذلك حيث تعرضت حافلة يسافر على متنها العاملين بقنوات "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية في ولاية أنامبرا النيجيرية.

وقام الخاطفون بمداهمة الحافلة وإطلاق النار عليها يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، ليسقط 3 قتلى على الفور، وهم مصور صحفي وضابط شرطة وسائق الحافلة.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة التونسي يناشد الحكام لإنهاء الإضراب تصفيات أمم إفريقيا - رغم تألق الوحيشي.. نيجيريا تخطف انتصارا مثيرا على ليبيا رينار: أريد تدريب منتخب في مونديال 2026.. عرض نيجيريا كان الأفضل والباقي لم يناسبني

وقال الحاج إبراهيم موسى رئيس الاتحاد النيجيري: "فزنا بالمباراة ضد ليبيا وحصلنا على النقاط الـ 3، ولكن فقدان 3 أرواح خلق وضعا لم يمكننا من الاحتفال بشكل لائق".

وأوضح "يؤلمنا بشدة مجرد العودة بالذاكرة لهذه الحادثة المؤسفة".

وأكمل "الكرة النيجيرية دائما ما حظت بعلاقة طويلة ومثمرة مع سوبر سبورت. المؤسسة كانت حليفا قويا لنا في تحقيق أهداف الاتحاد النيجيري، وكانت احترافية دائما في خدماتها".

وواصل "نشاطرهم الأحزان والآلام وفي الوقت ذاته نأمل عودة سالمة للشخص الذي لم يتم العثور عليه بعد، ونتمنى عودته لعائلته وعملته بصحة جيدة".

وكان طاقم سوبر سبورت في طريقه إلى ولاية أويو لبث مباراة نيجيريا وليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتي أقيمت أمس الجمعة.

وتشير التقديرات لوجود 14 شخصا على متن الحافلة وقت الهجوم، حيث تم إنقاذ 8، وهرب 2 بصورة منفردة، بينما سقط القتلى الـ 3 ولا يزال هناك شخص مفقود.

نيجيريا
نرشح لكم
تصفيات أمم إفريقيا - المغرب يكتسح إفريقيا الوسطى بخماسية طائرة خاصة تنقل بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا الركراكي يتحدث عن مرض مزراوي في القلب تصفيات أمم إفريقيا - السنغال بدون سيسيه تفوز برباعية.. وكوت ديفوار تكتسح سيراليون تصفيات أمم إفريقيا - الخسارة الأولى في رادس من 2018.. جُزر القُمر تصعق تونس بهدف مروان عطية: هكذا تغلبنا على موريتانيا مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق تصفيات أمم إفريقيا - الكاميرون تسقط كينيا.. وهدف كارثي في سحق جنوب إفريقيا للكونغو
أخر الأخبار
وكيل قندوسي: قرارات الأهلي مرضية ولا نزال نأمل في استمراره.. وهذه حقيقة مفاوضات الزمالك 43 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: إيقاف القيد كان متوقعا.. ولم نتخذ قرارا بشأن "أكبر قلعة رياضية في مصر" 47 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات أمم إفريقيا - المغرب يكتسح إفريقيا الوسطى بخماسية ساعة | الكرة الإفريقية
دوري الأمم الأوروبية - رونالدو يهز شباك بولندا ويقود البرتغال للفوز.. وانتصار شاق لـ إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
وكيله: أتشيمبونج تسبب في إيقاف قيد الزمالك.. وأصبح ملكا في غانا بسببه ساعة | الدوري المصري
المدير الفني لاتحاد الكرة يكشف حقيقة التلاعب في أعمار لاعبي منتخب 2008 ساعة | منتخب مصر
الرمادي يوضح موقف قندوسي من المشاركة أمام الأهلي.. ويكشف درسا تعلم منه 2 ساعة | الدوري المصري
المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 4 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25