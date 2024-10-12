3 قتلى ومفقود في هجوم على حافلة إعلامية في نيجيريا

أصدر الاتحاد النيجيري لكرة القدم بيان عزاء لأسر ضحايا حادث الاعتداء على حافلة مؤسسة "سوبر سبورت" الإعلامية.

جاء ذلك حيث تعرضت حافلة يسافر على متنها العاملين بقنوات "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية في ولاية أنامبرا النيجيرية.

وقام الخاطفون بمداهمة الحافلة وإطلاق النار عليها يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، ليسقط 3 قتلى على الفور، وهم مصور صحفي وضابط شرطة وسائق الحافلة.

وقال الحاج إبراهيم موسى رئيس الاتحاد النيجيري: "فزنا بالمباراة ضد ليبيا وحصلنا على النقاط الـ 3، ولكن فقدان 3 أرواح خلق وضعا لم يمكننا من الاحتفال بشكل لائق".

وأوضح "يؤلمنا بشدة مجرد العودة بالذاكرة لهذه الحادثة المؤسفة".

وأكمل "الكرة النيجيرية دائما ما حظت بعلاقة طويلة ومثمرة مع سوبر سبورت. المؤسسة كانت حليفا قويا لنا في تحقيق أهداف الاتحاد النيجيري، وكانت احترافية دائما في خدماتها".

وواصل "نشاطرهم الأحزان والآلام وفي الوقت ذاته نأمل عودة سالمة للشخص الذي لم يتم العثور عليه بعد، ونتمنى عودته لعائلته وعملته بصحة جيدة".

وكان طاقم سوبر سبورت في طريقه إلى ولاية أويو لبث مباراة نيجيريا وليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، والتي أقيمت أمس الجمعة.

وتشير التقديرات لوجود 14 شخصا على متن الحافلة وقت الهجوم، حيث تم إنقاذ 8، وهرب 2 بصورة منفردة، بينما سقط القتلى الـ 3 ولا يزال هناك شخص مفقود.