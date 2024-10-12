تقرير: مبابي يرفض اللعب مع فرنسا إلا في المباريات الهامة
السبت، 12 أكتوبر 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
تتناول تقارير صحفية ما وراء غياب كيليان مبابي عن منتخب فرنسا في التوقف الدولي الحالي.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
وبحسب سانتي أونا صحفي فوت ميركاتو فإن مبابي أخطر الجهاز الفني لمنتخب فرنسا خلال الاجتماع الأخير أنه لا يريد المشاركة في مباريات التوقف الدولي مع المنتخب.
ويشير أونا إلى أن مبابي تحدث عن الأمر صراحة، وأن الجهاز الفني لفرنسا على علم تام بهذه الرغبة.
وأوضح مبابي -بحسب المصدر ذاته- أن أولويته هي الفوز بالكرة الذهبية عام 2025، وبالتالي لا يريد أن يلعب سوى المباريات الهامة مع منتخب فرنسا، تفاديا لمخاطر الإصابة.
وتلعب فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال توقف أكتوبر الدولي، وكذلك خلال توقف نوفمبر أيضا.
وتحتل فرنسا المركز الثاني في مجموعتها برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن إيطاليا المتصدر.
نرشح لكم
دوري الأمم الأوروبية - رونالدو يهز شباك بولندا ويقود البرتغال للفوز.. وانتصار شاق لـ إسبانيا ريليفو: عودة فينيسيوس إلى تدريبات ريال مدريد مانشستر سيتي يعلن تعيين مدير رياضي جديد خلفا لـ بيجيريستين بعد إصابته.. هل يستطيع ساكا كسر رقم هنري وأوزيل في الدوري الإنجليزي فان دايك يتراجع عن قراره ويغادر معسكر هولندا آس تكشف موعد سداد برشلونة مرتبات ميسي وألبا وبوسكيتس المؤجلة ماتيب يعلن اعتزاله كرة القدم مصائب أرسنال في ازدياد.. منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ساكا ولاعب ليفربول