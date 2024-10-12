تقرير: مبابي يرفض اللعب مع فرنسا إلا في المباريات الهامة

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

فرنسا - النمسا - فرصة مبابي الضائعة

تتناول تقارير صحفية ما وراء غياب كيليان مبابي عن منتخب فرنسا في التوقف الدولي الحالي.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

فرنسا

وبحسب سانتي أونا صحفي فوت ميركاتو فإن مبابي أخطر الجهاز الفني لمنتخب فرنسا خلال الاجتماع الأخير أنه لا يريد المشاركة في مباريات التوقف الدولي مع المنتخب.

ويشير أونا إلى أن مبابي تحدث عن الأمر صراحة، وأن الجهاز الفني لفرنسا على علم تام بهذه الرغبة.

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وأوضح مبابي -بحسب المصدر ذاته- أن أولويته هي الفوز بالكرة الذهبية عام 2025، وبالتالي لا يريد أن يلعب سوى المباريات الهامة مع منتخب فرنسا، تفاديا لمخاطر الإصابة.

وتلعب فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال توقف أكتوبر الدولي، وكذلك خلال توقف نوفمبر أيضا.

وتحتل فرنسا المركز الثاني في مجموعتها برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن إيطاليا المتصدر.

فرنسا كيليان مبابي
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