منتخب مصر يعلن غياب صلاح أمام موريتانيا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إراحة محمد صلاح نجم ليفربول من مواجهة موريتانيا.

ويلعب منتخب مصر ضد موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وأعلن منتخب مصر قرار إراحة محمد صلاح من خوض مواجهة موريتانيا بعد جلسة جمعته بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وكان حسام حسن قد قال في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة موريتانيا بالجولة الثالثة: "لو طلب مني صلاح أو أي لاعب ألا يلعب على النجيل الصناعي سأوافق. منتخب موريتانيا يلعب بقوة وتدخلاته عنيفة". (طالع التفاصيل)

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وتقام مباراة الإياب بين مصر وموريتانيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

video:1