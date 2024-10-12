منتخب مصر يعلن غياب صلاح أمام موريتانيا

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 14:27

كتب : أحمد الخولي

مصر - موريتانيا - محمد صلاح

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إراحة محمد صلاح نجم ليفربول من مواجهة موريتانيا.

ويلعب منتخب مصر ضد موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وأعلن منتخب مصر قرار إراحة محمد صلاح من خوض مواجهة موريتانيا بعد جلسة جمعته بالجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وكان حسام حسن قد قال في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة موريتانيا بالجولة الثالثة: "لو طلب مني صلاح أو أي لاعب ألا يلعب على النجيل الصناعي سأوافق. منتخب موريتانيا يلعب بقوة وتدخلاته عنيفة". (طالع التفاصيل)

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏المتحدة للرياضة ហ جا EGYPT B منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا 15 أكتوبر عقد الجهاز الفني لمنتخب مصرالأوا مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة تم الاتفاق خلال الجلسة على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها 15 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 شك سك_نز BANQUE ΟΓΔ دانون PUMA. ACU Carrier‏'‏‏

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وتقام مباراة الإياب بين مصر وموريتانيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

محمد صلاح
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