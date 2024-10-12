"سيضيف لمسة جديدة".. الجونة يتعاقد مع لاعب الإسماعيلي السابق

أعلن نادي الجونة تعاقده مع حسن ياسين لاعب الإسماعيلي السابق.

وانضم حسن ياسين لصفوف الجونة قادما من الإنتاج الحربي.

وكتب الجونة عبر حسابه على فيسبوك: "نادي الجونة يرحب بانضمام حسن ياسين!بإبداعه ومهاراته الفنية، سيضيف لمسة جديدة للفريق هذا الموسم".

ويواصل الجونة تعزيز صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل من الدوري الممتاز.

وسبق وأن ضم الجونة بلال السيد قادما من الاتحاد السكندري ومحمد محمود قادما من مودرن سبورت.

وسبق أن كشف FilGoal.com إتمام الفريق الساحلي لاتفاق لضم كل من أحمد مجدي من بلدية المحلة ومحمود حسونة من الداخلية وفيفور أكيم من سيراميكا كليوباترا وأحمد العش من البنك الأهلي.

حسن ساسين صاحب الـ28 عاما لعب لأندية سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس قبل أن ينتقل إلى الإنتاج الحربي في صيف 2020.

وخاض حسن ياسين النصف الثاني من موسم 2021-2022 معارا من الإنتاج الحربي إلى الإسماعيلي قبل أن يعودد مجددا إلى ناديه.

حسن ياسين لعب مع الإنتاج الحربي 15 مباراة وسجل هدفين.