مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق

أبدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اعتقاده أن الحديث الإعلامي عن سهولة خصوم المنتخب تسبب في تقليص الحضور الجماهيري، وذلك عقب فوز الفراعنة على موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "أهنئ الجميع بالفوز. نحن منتخب مصر ولسنا فريقا صغيرا ويجب أن نلعب بنسق مختلف وسريع وهجومي. مباراة موريتانيا كانت صعبة ولم نفُز بالصدفة".

وأضاف "كنت قلقا من هذه المباراة، واللعب هناك في موريتانيا صعب للغاية، ولم لم نحقق الفوز فالأهم بالنسبة لي ألا نخسر".

وأوضح "أرأيتم حديث الإعلام عن ضعف المنتخبات التي نواجهها وكيف أثر على حضور الجماهير؟ أتمنى أن يمتلئ الملعب ولكن الجماهير تأثرت بكلام الإعلام".

وعن طلب صلاح بعدم لعب الإياب أمام موريتانيا بسبب النجيل الصناعي قال: "لو طلب مني صلاح أو أي لاعب ألا يلعب على النجيل الصناعي سأوافق. منتخب موريتانيا يلعب بقوة وتدخلاته عنيفة".

وعن سبب مشاركة عمر مرموش كمهاجم بدلا من مصطفى محمد قال: "لقد قرأت موريتانيا جيدا. لو لعبنا بمصطفى محمد ومرموش معا كان ذلك سيؤثر على وسط الملعب لدينا. موريتانيا تلعب على الكرة الثانية وبالتالي كان يجب أن يتواجد مروان عطية وحمدي فتحي، وكنت موفقا في ذلك لأننا تفوقنا على موريتانيا في الكرات الثانية".

وفي سياق آخر قال المدير الفني للمنتخب: "من وجهة نظري، محمد هاني أفضل ظهير أيمن في مصر".

أما عن إصابة محمد عبد المنعم قال: "عبد المنعم يعاني من كدمة قوية جدا ولا أعرف سيسافر معنا أم لا. عموما لن أغامر به إن كان مصابا".

وعن علاقته بمحمد صلاح ومسألة الهداف التاريخي للمنتخب قال: "صلاح أخي الصغير، ولكن من غير المقبول أن نقارن بين حسام حسن ومحمد صلاح بسبب فارق السن. حين توليت المسؤولية كان البعض يجري هذه المقارنة".

وأكمل "صلاح حاليا يشعر بالراحة النفسية، وأراه في الملعب لأول مرة يتحدث مع اللاعبين ويحفزهم. وفي المعسكر أتفق معه على أمور تنظيمية وإدارية لأنه الوسيط بين الجهاز واللاعبين".

وتقام مباراة الإياب بين مصر وموريتانيا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.

وفاز منتخب مصر على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

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أما صلاح فرفع رصيده الدولي إلى 57 هدفا في المركز الثاني، ويفصله عن الهداف التاريخي والمدرب الحالي حسام حسن 11 هدفا.

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وسجل منتخب مصر 15 هدفا تحت قيادة حسام حسن في 7 مباريات.

وشهدت المباراة مشاركة أحمد عيد كأساسي ومحمود صابر كبديل ليسجل الثنائي ظهوره الأول بقميص منتخب مصر الأول.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.