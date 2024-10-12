الركراكي يتحدث عن مرض مزراوي في القلب

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن معاناة نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد من مرض في القلب.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منافسه إفريقيا الوسطى في المباراة التي ستجمعهما اليوم السبت في الجولة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مزراوي لا يعاني من مرض خطير، وأخبرناه بذلك، نأمل أن يكون معنا المعسكر القادم في نوفمبر".

وخضع مزراوي لعملية جراحية في القلب حسب شبكة بي إن سبورتس القطرية.

العملية التي أجراها الظهير احترازية من أجل تنظيم ضربات القلب.

ومن المقرر أن يعود للمشاركة مرة أخرى في المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

وانتقل مزراوي إلى يونايتد بعقد يمتد حتى صيف 2028 قادما من بايرن ميونيخ.

مزراوي صاحب الـ26 عاما يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وكذلك قلب الدفاع.

ولعب الدولي المغربي 10 مباريات بقميص مانشستر يونايتد وصنع هدفا.

وبات مزراوي رابع لاعب عربي في تاريخ مانشستر يونايتد، بعد مواطنه سفيان أمرابط والتونسي حنبعل مجبري والعراقي زيدان إقبال.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة 6 نقاط، بينما يأتي منتخب الجابون في الوصافة بنقطتين.

ويأتي منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب ليسوتو بنقطة واحدة.