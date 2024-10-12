تصفيات أمم إفريقيا - السنغال بدون سيسيه تفوز برباعية.. وكوت ديفوار تكتسح سيراليون

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

كوت ديفوار

اكتسح منتخب كوت ديفوار خصمه سيراليون، وانتصر منتخب السنغال برباعية على مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي نفس التوقيت فازت أنجولا على النيجر 2-0 وتعادلت الجابون سلبيا مع ليسوتو وانتصرت أوغندا على جنوب السودان 1-0.

السنغال × مالاوي

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا - الخسارة الأولى في رادس من 2018.. جُزر القُمر تصعق تونس بهدف تصفيات أمم إفريقيا - الكاميرون تسقط كينيا.. وهدف كارثي في سحق جنوب إفريقيا للكونغو تصفيات أمم إفريقيا - رغم تألق الوحيشي.. نيجيريا تخطف انتصارا مثيرا على ليبيا تصفيات أمم إفريقيا - نقطة واحدة للتأهل.. مصر تفوز على موريتانيا بهدفين

حقق منتخب السنغال في أول مباراة له بدون مدربه أليو سيسيه الفوز برباعية دون رد.

واستفاد الفريق من النقص العددي الذي تعرض له مالاوي بعد طرد الحارس برايتون مونثالي في الدقيقة 18.

وسجل إدريسا جاي هدف التقدم في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أَضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبعد 3 دقائق عزز بولاي ديا النتيجة بهدف ثالث، وأنهى نيكولاس جاكسون اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد أسود التيرانجا لـ 7 نقاط بالتساوي مع بوركينا فاسو.

فيما تذيلت مالاوي الترتيب بدون رصيد، فيما يحتل منتخب بوروندي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

مالي × غينيا بيساو

شارك أليو ديانج لاعب الخلود المُعار من الأهلي في فوز مالي على غينيا بيساو بهدف دون رد.

وتحصل جيفرسون إينكادا ظهير فاركو وغينيا على بطاقة صفراء في الشوط الأول.

وسجل البلال توريه هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 62.

وأكمل ديانج اللقاء حتى نهايته بقميص النسور.

وتصدر منتخب مالي الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن موزمبيق و4 عن غينيا بيساو، فيما تتذيل إيسواتني الترتيب بنقطة وحيدة.

Image

كوت ديفوار × سيراليون

تقدم الأفيال أبطال القارة مبكرا بهدف نيكولاس بيبي في الدقيقة 3.

وأهدر فرانك كيسي ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وأدرك الحسن كوروما التعادل في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل كيسي هدفا في الدقيقة 51 ثم أضاف ثاني أهدافه وثالث أهداف الأفيال من علامة الجزاء في الدقيقة 76.

وتحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء ثالثة أودعها تلك المرة عمر دياكتي في الشباك معززا من تقدم فريقه.

ووصل الأفيال للعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب زامبيا ثانيا برصيد 4 نقاط ثم تشاد في المركز الثالث برصيد نقطتين وأخيرا يتذيل سيراليون الترتيب بنقطة وحيدة.

كوت ديفوار السنغال تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
تصفيات أمم إفريقيا - الخسارة الأولى في رادس من 2018.. جُزر القُمر تصعق تونس بهدف مروان عطية: هكذا تغلبنا على موريتانيا مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق تصفيات أمم إفريقيا - الكاميرون تسقط كينيا.. وهدف كارثي في سحق جنوب إفريقيا للكونغو تصفيات أمم إفريقيا - رغم تألق الوحيشي.. نيجيريا تخطف انتصارا مثيرا على ليبيا مدرب موريتانيا: هدف مصر الثاني كان يجب إلغاؤه محمود صابر: هذه أفضل لحظة في حياتي.. ومباراة الإياب صعبة ولكن ربيعة: لا يوجد منتخب ضعيف.. موريتانيا أغلقت المساحات ولن نلعب على التعادل
أخر الأخبار
تصفيات أمم إفريقيا - السنغال بدون سيسيه تفوز برباعية.. وكوت ديفوار تكتسح سيراليون 3 ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات أمم إفريقيا - الخسارة الأولى في رادس من 2018.. جُزر القُمر تصعق تونس بهدف 3 ساعة | الكرة الإفريقية
عقب التأخر 7-0.. اتحاد بسيون يكشف لـ في الجول سبب الانسحاب بعد نهاية الشوط الأول 3 ساعة | رياضة نسائية
مروان عطية: هكذا تغلبنا على موريتانيا 4 ساعة | الكرة المصرية
دوري الأمم الأوروبية – ألمانيا تنتصر على البوسنة وتستغل تعادل هولندا مع المجر 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أبو العلا يكشف تفاصيل إصابة عبد المنعم.. وموقفه من مواجهة موريتانيا 4 ساعة | منتخب مصر
بيلد: توخيل في مفاوضات لتدريب منتخب إنجلترا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيما نداي: لم أنضم لـ الزمالك لتعويض بنشرقي.. وكنت سعيدا بعد الفوز بالسوبر الإفريقي 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة