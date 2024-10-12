تصفيات أمم إفريقيا - السنغال بدون سيسيه تفوز برباعية.. وكوت ديفوار تكتسح سيراليون

اكتسح منتخب كوت ديفوار خصمه سيراليون، وانتصر منتخب السنغال برباعية على مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وفي نفس التوقيت فازت أنجولا على النيجر 2-0 وتعادلت الجابون سلبيا مع ليسوتو وانتصرت أوغندا على جنوب السودان 1-0.

السنغال × مالاوي

حقق منتخب السنغال في أول مباراة له بدون مدربه أليو سيسيه الفوز برباعية دون رد.

واستفاد الفريق من النقص العددي الذي تعرض له مالاوي بعد طرد الحارس برايتون مونثالي في الدقيقة 18.

وسجل إدريسا جاي هدف التقدم في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أَضاف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبعد 3 دقائق عزز بولاي ديا النتيجة بهدف ثالث، وأنهى نيكولاس جاكسون اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد أسود التيرانجا لـ 7 نقاط بالتساوي مع بوركينا فاسو.

فيما تذيلت مالاوي الترتيب بدون رصيد، فيما يحتل منتخب بوروندي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | Le Sénégal s’impose 4-0 contre le Malawi dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Rendez-vous mardi au Bingu National Stadium contre notre adversaire du jour pour la 4e journée dans le groupe L. #AFCON2025Q pic.twitter.com/AjZKDaaScn — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) October 11, 2024

مالي × غينيا بيساو

شارك أليو ديانج لاعب الخلود المُعار من الأهلي في فوز مالي على غينيا بيساو بهدف دون رد.

وتحصل جيفرسون إينكادا ظهير فاركو وغينيا على بطاقة صفراء في الشوط الأول.

وسجل البلال توريه هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 62.

وأكمل ديانج اللقاء حتى نهايته بقميص النسور.

وتصدر منتخب مالي الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن موزمبيق و4 عن غينيا بيساو، فيما تتذيل إيسواتني الترتيب بنقطة وحيدة.

كوت ديفوار × سيراليون

تقدم الأفيال أبطال القارة مبكرا بهدف نيكولاس بيبي في الدقيقة 3.

وأهدر فرانك كيسي ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وأدرك الحسن كوروما التعادل في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل كيسي هدفا في الدقيقة 51 ثم أضاف ثاني أهدافه وثالث أهداف الأفيال من علامة الجزاء في الدقيقة 76.

وتحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء ثالثة أودعها تلك المرة عمر دياكتي في الشباك معززا من تقدم فريقه.

ووصل الأفيال للعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب زامبيا ثانيا برصيد 4 نقاط ثم تشاد في المركز الثالث برصيد نقطتين وأخيرا يتذيل سيراليون الترتيب بنقطة وحيدة.