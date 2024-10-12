تصفيات أمم إفريقيا - الخسارة الأولى في رادس من 2018.. جُزر القُمر تصعق تونس بهدف

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 00:48

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - إحماء تونس

سقط منتخب تونس في فخ الخسارة أمام جُزر القمر بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

المباراة أقيمت في استاد حمادي العقربي في تونس.

ولأول مرة يخسر منتخب تونس على ملعبه منذ الخسارة من المغرب وديا في 2018 بنتيجة 1-0.

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وقاد سيف الجزيري مهاجم الزمالك هجوم نسور قرطاج تحت قيادة فوزي البنزرتي.

وشهد الشوط الأول سيطرة مطلقة من نسور قرطاج لم تترجم لأهداف.

وفي الشوط الثاني سجل رفيقي سعيد هدف جُزر القُمر الأول في الدقيقة 63 من صناعة فايز سليماني.

وخرج الجزيري في أولى تغييرات تونس في الدقيقة 73 وحل حنبعل المجبري عوضا عنه.

ومرت الدقائق الأخيرة بمحاولات تونسية متعددة لم تسكن الشباك، ليتعرض منتخب تونس لأول خسارة له أمام جُزر القمر.

ويتصدر منتخب تونس رغم الخسارة الترتيب برصيد 6 نقاط.

فيما ارتقى جُزر القُمر لـ 5 نقاط في المركز الثاني ويليه جامبيا ومدغشقر برصيد نقطتين.

وسيلتقي المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الرابعة في جُزر القُمر.

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