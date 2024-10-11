الزمالك يكشف حقيقة إيجابية عينة منشطات بنتايك.. وسبب مغادرة إيجاريا

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 23:35

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - بيرسي تاو - الأهلي - الزمالك - السوبر الإفريقي

كشف نادي الزمالك عن حقيقة إيجابية عينة المنشطات الخاصة بـ محمود بنتايك لاعب الفريق، وكذلك سبب مغادرة أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق.

وشارك بنتايك في مباراة السوبر الإفريقي التي فاز بها الزمالك بضربات الترجيح على حساب الأهلي.

وقال أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم نتلق أي خطاب بشأن عينة المنشطات الخاصة بمحمود بنتايك في السوبر الإفريقي".

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وأضاف "لا ننساق خلف وكلاء اللاعبين، ندخل في تواصل مباشر مع وكيل أي لاعب ويحدث ذلك في أضيق الحدود".

وأكمل "أوفي إيجاريا عُرض على نادي الزمالك وهو يملك سيرة ذاتية كبيرة، توصلنا لاتفاق بشأن اختباره لمدة 10 أيام للحكم عليه".

وأوضح "أراد اللاعب التوقيع بشكل مباشر قبل الفحوصات الطبية، لكن لم نستطع التوصل لحكم من خلال 45 دقيقة شارك فيها في الودية ضد بتروجت، لكنه رفض استكمال الاتفاق، ولذلك وجهنا له الشكر".

وأنهى حديثه قائلا: "نضع دائما أولويات لسداد الأموال مثل إبرام الصفقات أو سداد مرتبات اللاعبين والجهاز الفني، عندما يحدث إيقاف للقيد سندرس كل ذلك".

وتحدث أحمد عرفة وكيل أعمال بنتايك من قبل بشأن عينة المنشطات (طالع التفاصيل)

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