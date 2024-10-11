وكيل بنتايك: لا نفهم سر الحملة الدائرة حول تعاطي اللاعب للمنشطات.. وسنتخذ الإجراءات القانونية

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 00:03

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - بيرسي تاو - الأهلي - الزمالك - السوبر الإفريقي

كشف أحمد عرفة وكيل أعمال محمود بنتايك لاعب الزمالك، عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد من ادعى بظهور مادة محظورة في تحليله للمنشطات عقب مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وشارك بنتايك في مباراة السوبر الإفريقي التي فاز بها الزمالك بضربات الترجيح على حساب الأهلي.

وقال عرفة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "بنتايك سيتخذ إجراءاته القانونية، لأن الإدعاءات بحق اللاعب باطلة".

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وأوضح: "لا نفهم سر الحملة الدائرة حول تعاطي اللاعب للمنشطات".

وعن البيان الذي نُشر عبر حساب بنتايك على إنستجرام يوم الخميس، أوضح وكيل اللاعب أن البيان تم إصداره من وكالة اللاعب الرسمية.

وجاء البيان كالتالي:

نحن وكلاء أعمال اللاعب محمود بنتايك نعرب عن استنكارنا الشديد للحملة المضللة التي تشنها بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمبنية على إشاعات وأخبار كاذبة منذ انضمام اللاعب إلى نادي الزمالك المصري.

باسم اللاعب نكذب هذه الادعاءات خصوصا الإشاعة الأخيرة المتعلقة بإيجابية عينة المنشطات.

نعتبر نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة تشهيرا واضحا واعتداء غير مقبول على سمعة لاعب قدم الكثير لكرة القدم.

هذه الشائعات لا تعكس فقط غياب الاحترام للحقائق بل تكشف عن عدم مسؤولية مهنية في بعض وسائل الإعلام.

أي ادعاء يتعلق بالتحليلات الطبية يجب أن يستند إلى أدلة موثوقة وهو ما تفتقر إليه هذه المزاعم.

نؤكد بصفتنا ممثلين رسميين للاعب محمود بنتايك أننا لن نتجاهل هذه الهجمات، وسنتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يساهم في نشر هذه الشائعات أو التشهير باللاعب دون أدلة ملموسة.

نحن ملتزمون بحماية حقوق اللاعب والدفاع عن سمعته بكل الوسائل القانونية المتاحة.

وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح في مباراة كأس السوبر الإفريقي التي شهدت ظهور بنتايك الرسمي الأول مع الفريق الأبيض.

بنتايك الزمالك
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