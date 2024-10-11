تصفيات أمم إفريقيا - الكاميرون تسقط كينيا.. وهدف كارثي في سحق جنوب إفريقيا للكونغو

حقق منتخب الكاميرون فوزا كبيرا على كينيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

تقدم فينسنت أبو بكر للأسود من ركلة جزاء في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 39 أضاف مارتن هونجلا الهدف الثاني، قبل أن يقلص مايكل أولونجا الفارق في الدقيقة 41.

ولكن في الدقيقة 43 سجل برايان مبومو نجم برينتفورد ثالث أهداف الكاميرون.

ثم أضاف كريستيان باسوجوج الهدف الرابع في الدقيقة 55.

النتيجة تركت الكاميرون على صدارة المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط.

فيما تجمد رصيد كينيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

زيمبابوي تحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بعد أن حققت فوزها الأول على ناميبيا المتذيلة بهدف دون رد.

على الجانب الآخر سحق منتخب جنوب إفريقيا ضيفه منتخب الكونغو بخمسة أهداف دون رد.

سجل تيبوهو موكوينا أول هدفين في الدقيقتين 12 و27، وأضاف باثوسي أوباس الهدف الثالث في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 52 سجل لايل فوستر الهدف الرابع.

وأخيرا مرر الحارس الكرة إلى إيكرام راينرز ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 78.

وبذلك يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع أوغندا المتصدرة.

بينما تجمد رصيد الكونغو عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وفازت أوغندا على جنوب السودان 1-0 لتتركها في المركز الأخير بلا نقاط.