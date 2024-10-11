تصفيات أمم إفريقيا - رغم تألق الوحيشي.. نيجيريا تخطف انتصارا مثيرا على ليبيا

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 22:49

كتب : FilGoal

ويليام تروست إيكونج - نيجيريا - كوت ديفوار

حقق منتخب نيجيريا فوزا قاتلا على ليبيا بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 لحساب المجموعة الرابعة.

وتألق مراد الوحيشي الحارس في التصدي لتسديدة أليكس أيوبي على الطائر في الدقيقة 10.

وأعاد التألق مجددا في التصدي لتسديدة قوية أخرى بعد 10 دقائق.

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مراد تألق مجددا في الدقيقة 40 بالتصدي لتسديدة أيوبي.

في الشوط الثاني أهدر أيوبي مجددا برأسية، ثم تألق مراد في التصدي لهدف آخر من صامويل شوكويزي.

وسجل شوكويزي في الدقيقة 82 هدفا ألغي بداعي التسلل.

إجمالا تصدى الوحيشي لـ 6 كرات في اللقاء.

وفي الدقيقة 86 حول ديدي باشيرو هدف الفوز القاتل بعدما حول عرضية موسيس سيمون.

الفوز رفع رصيد نيجيريا لـ 7 نقاط في الصدارة، بينما يتذيل منتخب ليبيا الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

فيما يحتل منتخب بنين المركز الثاني ويليه رواندا ثالثا برصيد نقطتين.

وسيلتقي منتخب ليبيا مجددا مع نيجيريا على ملعب الشهداء في بنغازي يوم الثلاثاء المقبل.

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