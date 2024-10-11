تصفيات أمم إفريقيا - نقطة واحدة للتأهل.. مصر تفوز على موريتانيا بهدفين

فاز منتخب مصر على منافسه موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة.

وتمكن تريزيجيه من التسجيل للمباراة الثانية على التوالي بعد هدفيه أمام بوتسوانا.

هذا هدفه الخامس تحت قيادة حسام حسن وهو هداف المنتخب تحت قيادته يليه محمد صلاح بثلاثة أهداف ثم رامي ربيعة بهدفين.

ودخل محمود صابر في تبديل لتكون المشاركة الأولى له مع منتخب مصر بدلا من زيزو.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

وبهذا الفوز يصل منتخب مصر للنقطة التاسعة محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند النقطة الثالثة متذيلا الترتيب.

بينما يأتي منتخب كاب فيردي في الوصافة بالتساوي مع بوتسوانا بـ3 نقاط.

التشكيل

وبدأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بثلاثي الهجومي محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح.

مرموش في قلب الهجوم وزيزو صانع لعب بجوار صلاح في تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا🇪🇬🇲🇷📋#في_إفريقيا pic.twitter.com/B3O5p0ZBLe — FilGoal (@FilGoal) October 11, 2024

وعلى الجانب الآخر لعب أمير عبده بأبو بكر كامارا كماجم وحيد.

وصف المباراة

دخل منتخب مصر مهاجما إذ أنقذ حارس موريتانيا والقائم تسديدة محمد صلاح من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثالثة.

حاول منتخب موريتانيا الرد سريعا إذ سدد كامارا كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم في الشباك الخارجية في الدقيقة السابعة.

وسدد زيزو كرة صاروخية لكن الحارس ينقذ مرماه في الدقيقة الثامنة.

وأطلق أبو بكر كويتا كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لكن ارتطمت في الحائط البشري وذهبت خطيرة على محمد الشناوي حارس مرمى مصر في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 34 أطلق تريزيجيه تسديدة قوية للغاية بوجه القدم لكن الكرة علت المرمى.

منذ تلك الدقيقة انخفض إيقاع المنتخبين بشكل كبير إذ لم تحدث أي فرص خطيرة من قبل مصر وموريتانيا، فقط واصل الفراعنة الاستحواذ على الكرة.

بداية وتسديدة

بدأ منتخب مصر الشوط الثاني بقوة وحاول أن يسجل مبكرا عن طريق مرموش الذي سدد كرة متوسطة الارتفاع من داخل منطقة الجزاء والحارس يواصل التصدي في الدقيقة 46.

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة أجبرته على الخروج، لكن في نفس الوقت أجرى حسام حسن التبديل بشكل هجومي إذ دخل مصطفى محمد بدلا منه في الدقيقة 59.

وانخفض إيقاع المباراة مرة أخرى لكن واصل منتخب مصر الاستحواذ على الكرة دون إحداث خطورة، لكن يعتبر الهدوء الذي يسبق العاصفة.

جاءت العاصفة

وصلت عاصفة منتخب مصر بعد الهدوء إذ سجل تريزيجيه الهدف بعد تسديدة صاروخية عقب ارتداد الكرة له من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

وصار حسام حسن ثاني أكثر مدرب سجل معه تريزيجيه بقميص منتخب مصر برصيد 5 أهداف في 7 مباريات، ليفض الشراكة مع المكسيكي خافيير أجيري (4).

الأول هو البرتغالي روي فيتوريا الذي سجل معه تريزيجيه 8 أهداف في 14 مباراة.

وأحرز تريزيجيه هدفه الدولي رقم 21 في 77 مباراة مع المنتخب.

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وأجرى حسام حسن تبديل آخر في الدقيقة 77 بخروج زيزو ودخول محمود صابر ليشارك في أول مباراة مع الفراعنة.

وضاعف محمد صلاح النتيجة بعد عرضية أرضية من محمد حمدي ثم سدد صلاح مباشرة في أعلى نقطة في المرمى في الدقيقة 79.

واستطاع أن يساهم صلاح في 4 أهداف في أخر 5 مباريات، إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفا آخر.

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وأنقذ رامي ربيعة بطريقة رائعة تسديدة قوية من داخل منطقة الـ6 ياردات في الدقيقة 87.

واختتم حسام حسن تبديلاته في الدقيقة 91 بدخول ناصر ماهر ومصطفى فتحي وأسامة فيصل وخروج محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش.

وحافظ منتخب مصر على النتيجة وحقق الفوز ووسع الفارق إلى 6 نقاط حتى الآن عن أقرب ملاحقيه.