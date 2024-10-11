تغريم نوتنجهام فورست 750 ألف جنيه إسترليني

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 20:23

كتب : FilGoal

إصابة دانيلو - نوتنجهام فورست

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإنجليزي غرامة قدرها 750 ألف جنيه إسترليني نادي نوتنجهام فورست بسبب بيان النادي بشأن الحكم عقب مباراة إيفرتون في الموسم الماضي.

ووصف النادي قرار لجنة الانضباط في بيانه عبر موقعه الرسمي"غير متناسب على الإطلاق وسيستأنف عليه".

ماذا حدث؟

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خسر فورست 2-0 من إيفرتون في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي حيث كان يتنافس على الهروب من مقاعد الهبوط رفقة إيفرتون ولوتون تاون.

وكشف النادي في منشوره على منصة "أكس" عقب نهاية اللقاء: "ثلاثة قرارات سيئة للغاية، ثلاث ركلات جزاء لم يتم احتسابها، والتي لا يمكننا قبولها ببساطة".

وأضاف "حذرنا رابطة الحكام الإنجليزية قبل المباراة أن حكم تقنية الفيديو مشجع للوتون تاون لكنهم لم يغيروه.".

وأتم "اختُبر صبرنا عدة مرات. سينظر الآن النادي في خياراته".

في نهاية الموسم استمر نوتنجهام وإيفرتون وسط الكبار فيما هبط لوتون تاون سريعا.

ويحتل الفريق حاليا المركز العاشر بعد مرور 7 جولات برصيد 10 نقاط.

ويستعد الفريق لمواجهة كريستال في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم 21 أكتوبر الجاري.

الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست
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