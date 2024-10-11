تشكيل موريتانيا - غياب لاعب زد أمام مصر

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

موريتانيا

أعلن أمير عبده المدير الفني لمنتخب موريتانيا عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر في الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاء تشكيل موريتانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مامادو ديوب

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خط الدفاع: إبراهيما كيتا - محمد دلاهي يالي - لامين با - علي عبيد

خط الوسط: عمر إنجوم - محسن بده

أمامهما: إندياجا ياد - إدريسا تيام - أبو بكاري كويتا

خط الهجوم: أبو بكر كامارا

فيما خرج معط ماجاسا لاعب نادي زد من القائمة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني اليوم على استاد القاهرة، بينما يحل ضيفا على موريتانيا يوم 15 من نفس الشهر.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا يوم 13 من الشهر نفسه على متن طائرة خاصة.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي 3-0 وبوتسوانا 4-0 ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

فيما حقق المرابطون الفوز على بوتسوانا 1-0، وخسروا أمام كاب فيردي 2-0 ويملكون 3 نقاط في المركز الرابع حتى الآن.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبونجيل قبل أن يتم تعيين طاقم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

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