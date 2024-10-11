أونانا يفوز بجائزة تصدى الشهر.. ودوران يتوج بالهدف الأفضل في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن جوائز شهر سبتمبر لأفضل تصدى من حارس مرمى، وكذلك أفضل هدف للشهر ذاته.

وتوج كول بالمر لاعب تشيلسي بجائزة لاعب الشهر، كما توج إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي بجائزة مدرب الشهر.

جائزة أفضل هدف

فاز الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا، بجائزة هدف شهر سبتمبر، بعد هدفه الرائع في فوز أستون فيلا المثير 3-2 على إيفرتون.

وحل دوران بديلا في الدقيقة 76، ليسجل هدف فوز فريقه، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2.

What. A. Strike. 🤤 Jhon Duran's long-range effort against Everton has won September's Guinness Goal of the Month award! #PLAwards | @AVFCOfficial pic.twitter.com/vXs31jRuJZ — Premier League (@premierleague) October 11, 2024

وكانت تلك هي المرة الثالثة في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي التي يسجل فيها دوران هدف الفوز بعد نزوله كبديل.

وتصدر دوران قائمة مكونة من 8 أهداف رشحوا ضمن الأفضل في شهر سبتمبر بعد تصويت الجمهور ولجنة الخبراء.

وحصل دوران على الجائزة لأول مرة للاعب من أستون فيلا منذ حصل عليها داني إنجز في أغسطس 2021 بعد ركلة مقصية ضد نيوكاسل.

وأثنى زملاء دوران على الهدف بعد المباراة، إذ قال أولي واتكنز زميله في الفريق: "لقد رأيناه يسجل أهدافا عالمية من قبل"، فيما تحدث عن أوناي إيمري مدرب فيلا: "لديه إمكانيات هائلة".

وكان كول بالمر لاعب تشيلسي قد حقق الجائزة عن شهر أغسطس.

جائزة أفضل تصدي

نال الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد على جائزة أفضل تصدي لحارس في شهر سبتمبر.

وتصدى أونانا لكرة أمام كريستال بالاس على مرتين، إذ منع تسديدة إيدي نكيتياه قبل أن يمنع إسماعيلا سار من متابعة الكرة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

Andre Onana wins September's Save of the Month award for his incredible reactions against Crystal Palace! ⚡️#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/8mHTiHLkMd — Premier League (@premierleague) October 11, 2024

التصدى ساهم في خروج مانشستر يونايتد بنتيجة التعادل دون أهداف أمام كريستال بالاس، على ملعب سيلهيرست بارك.

وتصدى أونانا خلال المباراة لـ4 فرصص خطيرة، و3 تصديات من داخل منطقة الجزاء.

ونجح أونانا في الخروج 4 مباريات بشباك نظيفة هذا الموسم رغم التراجع الكبير في ترتيب مانشستر يونايتد بجدول الترتيب.

وتعد تلك المرة الثانية هذا العام التي يتوج فيها أونانا بالجائزة بعد فوزه بها في إبريل 2024، الموسم الماضي، حيث تصدى لكرة لايل فوستر لاعب بيرنلي.

وكان ديفيد رايا حارس أرسنال قد حقق الجائزة في شهر أغسطس.