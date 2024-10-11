تصفيات كأس العالم - مانشيني يستدعي مدافع أهلي جدة بدلا من لاعب روما

استدعى روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، علي مجرشي لاعب أهلي جدة للانضمام لمعسكر منتخب بلاده.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة البحرين يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي استدعاء علي مجرشي ليحل محل سعود عبد الحميد مدافع روما الإيطالي.

ويغيب سعود عبد الحميد عن مباراة السعودية أمام البحرين للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثاني في مواجهة اليابان.

وسقط الأخضر السعودي على أرضه أمام اليابان بهدفين نظيفين لأول مرة في التاريخ، وذلك في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ولم يفز الأخضر السعودي على أرضه منذ مارس 2024 أمام طاجيكستان، إذ خسر بعدها أمام الأردن في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات، قبل مواجهتي إندونيسيا واليابان.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، نفس رصيد أستراليا ثاني المجموعة، والبحرين رابع المجموعة، حيث جاء الترتيب كالتالي:

اليابان 9 نقاط

أستراليا 4 نقاط

السعودية 4 نقاط

البحرين 4 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط

الصين 0 نقاط