تصفيات كأس العالم - مانشيني يستدعي مدافع أهلي جدة بدلا من لاعب روما

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 16:16

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

استدعى روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، علي مجرشي لاعب أهلي جدة للانضمام لمعسكر منتخب بلاده.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة البحرين يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي استدعاء علي مجرشي ليحل محل سعود عبد الحميد مدافع روما الإيطالي.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - تحديد ملعب مباراة إيران وقطر محاولات مكثفة من ضمك لتجهيز طارق حامد خلال التوقف الدولي 8 أهداف وفريق لا يفوز.. مواجهات مصر أمام موريتانيا في أرقام مانشيني: لا يجب أن نعيش في الماضي.. الحال أصبح مختلفا في المنتخب السعودي

ويغيب سعود عبد الحميد عن مباراة السعودية أمام البحرين للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثاني في مواجهة اليابان.

Image

وسقط الأخضر السعودي على أرضه أمام اليابان بهدفين نظيفين لأول مرة في التاريخ، وذلك في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

ولم يفز الأخضر السعودي على أرضه منذ مارس 2024 أمام طاجيكستان، إذ خسر بعدها أمام الأردن في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات، قبل مواجهتي إندونيسيا واليابان.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، نفس رصيد أستراليا ثاني المجموعة، والبحرين رابع المجموعة، حيث جاء الترتيب كالتالي:

اليابان 9 نقاط

أستراليا 4 نقاط

السعودية 4 نقاط

البحرين 4 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط

الصين 0 نقاط

السعودية مانشيني سعود عبد الحميد
نرشح لكم
مانشيني: لا يجب أن نعيش في الماضي.. الحال أصبح مختلفا في المنتخب السعودي رئيس الاتحاد السعودي يحسم مستقبل مانشيني مع المنتخب تصفيات كأس العالم - السعودية تخسر على أرضها من اليابان لأول مرة في التاريخ انتهت في تصفيات كأس العالم - السعودية (0)-(2) اليابان.. الخسارة الأولى تشكيل السعودية - مدافع روما وسالم الدوسري أساسيان أمام اليابان في تصفيات كأس العالم متفوقا على ماني وسالم الدوسري.. ديابي الأكثر صناعة للأهداف في الدوري السعودي بعد نقلها لملعب محايد.. الإمارات تستضيف قمة النصر السعودي والاستقلال الإيراني الرياضية: نيمار لن يلحق بمواجهة العين الإماراتي
أخر الأخبار
إصابة كاربوني بقطع في الرباط الصليبي مع الأرجنتين 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات أمم إفريقيا - رغم تألق الوحيشي.. نيجيريا تخطف انتصارا مثيرا على ليبيا 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
نقل ملعب المباراة الودية بين الزمالك وزد 37 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يكتسح ميكيل الإثيوبي في بداية مشواره في بطولة إفريقيا 52 دقيقة | كرة يد
منتخب مصر تحت 18 عاما يخسر من روسيا المنقوص ساعة | الكرة المصرية
كرة نسائية - الأهلي يعلن إصابة أمنية سمير بقطع في الرباط الصليبي ساعة | رياضة نسائية
مدرب موريتانيا: هدف مصر الثاني كان يجب إلغاؤه ساعة | الوطن العربي
محمود صابر: هذه أفضل لحظة في حياتي.. ومباراة الإياب صعبة ولكن ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة