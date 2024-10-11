تقارير: قلق في أرسنال بعد الضربة الثانية بـ إصابة ساكا

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 16:02

كتب : FilGoal

إصابة ساكا

ذكرت صحيفة إيفيننج ستاندارد، أن مسؤولي أرسنال قلقون بعد إصابة بوكايو ساكا خلال مباراة إنجلترا واليونان.

وخسرت إنجلترا بنتيجة 2-1 أمام اليونان على ملعب ويمبلي للمرة الأولى في التاريخ، وذلك ضمن المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

وخرج ساكا في الدقيقة 51 متأثرًا بإصابته بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الضيوف بهدف نظيف.

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وعانى ساكا من إصابة في أوتار الركبة اليمنى، حيث سيخضع لفحص طبي اليوم الجمعة، لتحديد درجة إصابته.

صحيفة إيفيننج ستاندارد، أشارت إلى أن أرسنال في انتظار نتيجة الفحص الطبي، وسط توتر كبير خاصة أنها ستكون الإصابة الثانية بعد إصابة مارتن أودريجارد في الكاحل مع المنتخب النرويجي.

وبسؤال لي كارسلي المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، بعد المباراة، قال: "إنه قيد التقييم، قبل تلقي الهدف الأول كان يشعر بشيء في ساقه".

ومن المنتظر أن يقدم كارسلي تحديثا بشأن ساكا خلال المؤتمر الصحفي يوم السبت، قبل مواجهة إنجلترا أمام فنلندا والمقررة يوم الأحد في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني بـ6 نقاط في المجموعة الثانية بالمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية، فيما اقتنص المنتخب اليوناني الصدارة بـ9 نقاط.

أما منتخب فنلندا فيحل في ذيل المجموعة دون رصيد، وأيرلندا في المركز الثالث بـ3 نقاط.

وتنتظر أرسنال مواجهات صعبة خلال الجولات المقبلة في الدوري الإنجليزي، ودوري الأبطال، حيث يلعب أمام بورنموث خارج ملعبه يوم 19 أكتوبر، ثم يستضيف شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا يوم 22 أكتوبر، قبل مواجهة ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات يوم 27 أكتوبر.

وسجل ساكا 3 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، وهو نفس رصيد مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وخلف ليفربول المتصدر بنقطة وحيدة.

وجمع أرسنال 4 نقاط في دوري أبطال أوروبا، احتل بهم المركز الـ13.

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