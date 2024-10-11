المرة الأولى.. ماريسكا مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 14:38

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الفائز بجائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر.

وتوج إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي، بالجائزة بعد النتائج التي حققها مع البلوز خلال الشهر المنقضي.

وتفوق ماريسكا على، ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا، وماركو سيلفا مدرب فولام، وآرني سلوت مدرب ليفربول .

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ماذا قدم ماريسكا؟

نجح ماريسكا في قيادة تشيلسي للفوز أمام بورنموث 1-0، ووست هام 3-0، والتعادل أمام كريستال بالاس 1-1، وأخيرًا الفوز على حساب برايتون 4-2.

ونجح تشيلسي في أن يكون أفضل فريق يسجل في الشهر بتسجيل 9 أهداف.

ونجح الألماني فابيان هورزلر مدرب برايتون في الفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس.

مسيرة ماريسكا

المدرب الإيطالي صاحب الـ 44 عامًا، عمل كمساعد ضمن الأجهزة الفنية لأندية اسكولي الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، ووست هام الإنجليزي، وكذلك مع بيب جوارديولا في الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي.

وكرجل أول عمل في نادي بارما عام 2021، وفي 2023 تولى مسؤولية ليستر سيتي ونجح في قيادة الفريق بطل بريميرليج موسم 2015- 2016 للعودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي.

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