الثانية هذا العام.. بالمر لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 14:28

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي ضد نوتينجهام

فاز كول بالمر نجم تشيلسي، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي.

وتفوق بالمر على هارفي بارنز لاعب نيوكاسل، ولويس دياز، وريان جرافينبيرخ لاعبي ليفربول، وجابرييل مدافع أرسنال، وراؤول خيمينيز لاعب فولام، وأولي واتكنز مهاجم أستون فيلا، ودوايت ماكنيل لاعب إيفرتون.

وسجل بالمر 5 أهداف، وساهم إجمالا في الأهداف الستة للبلوز في شهر سبتمبر.

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قدم بالمر تمريرة حاسمة أمام كريستال بالاس، وسجل في الفوز 3-0 أمام وست هام، قبل أن يسجل رباعية أمام برايتون في المباراة التي انتهت 4-2، ليصبح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ بريميرليج يسجل أربعة أهداف في الشوط الأول.

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وتوج إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس، في القائمة التي ضمت إلى جانبه محمد صلاح نجم ليفربول.

ويعد بالمر هو اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي حقق لاعب الشهر مرتين خلال عام 2024.

وفاز بالمر بجائزة لاعب شهر إبريل في الموسم المنقضي، وكذلك لاعب شهر سبتمبر في الموسم الحالي.

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