تصفيات أمم إفريقيا - هدف ندموا عليه لاحقا.. الجزائر تسحق توجو بخماسية

حقق منتخب الجزائر فوزا ساحقا على توجو بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

تقدم منتخب توجو بهدف تيبول كليدجي في الدقيقة 11 بعد تمريرة من فيسو بلاكا.

وفي الدقيقة 29 تعادل محاربو الصحراء بهدف سعيد بن رحمة بصناعة رامز زروقي.

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سعيد بن رحمة يدرك التعادل للجزائر بتسديدة من بعيد#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا_2025 #الجزائر pic.twitter.com/H6cuzDrmwL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 10, 2024

التقدم الأخضر أتى بتوقيع بن رحمة أيضا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

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سعيد بن رحمة يضيف الثاني للجزائر من علامة الجزاء 🥅🇩🇿#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا_2025 | #الجزائر pic.twitter.com/r7LoGnwwiT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 10, 2024

وتأكد الانتصار بهدف حسام عوار لاعب وسط اتحاد جدة في الدقيقة 68.

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وخرج رياض محرز وبغداد بونجاح في الدقيقة 75، ليأتي الثنائي أمين جويري ومحمد عمورة بدلا منهما.

وفي الدقيقة 86 سجل جويري رابع أهداف الجزائر بصناعة عمورة.

وأخيرا سجل عمورة الهدف الخامس في الدقيقة 95 بعد تمريرة من محمد فارسي.

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وبذلك يحكم منتخب الجزائر قبضته على المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، ويقترب من حسم التأهل رسميا.

توجو في المركز الثاني برصيد نقطتين، ويليها غينيا الاستوائية وليبيريا بنقطة لكل منهما، ومواجهة منتظرة بينهما في ختام الجولة.