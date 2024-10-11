تصفيات أمم إفريقيا - هدف ندموا عليه لاحقا.. الجزائر تسحق توجو بخماسية
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 01:06
كتب : FilGoal
حقق منتخب الجزائر فوزا ساحقا على توجو بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.
تقدم منتخب توجو بهدف تيبول كليدجي في الدقيقة 11 بعد تمريرة من فيسو بلاكا.
وفي الدقيقة 29 تعادل محاربو الصحراء بهدف سعيد بن رحمة بصناعة رامز زروقي.
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سعيد بن رحمة يدرك التعادل للجزائر بتسديدة من بعيد#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا_2025 #الجزائر pic.twitter.com/H6cuzDrmwL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 10, 2024
التقدم الأخضر أتى بتوقيع بن رحمة أيضا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.
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سعيد بن رحمة يضيف الثاني للجزائر من علامة الجزاء 🥅🇩🇿#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا_2025 | #الجزائر pic.twitter.com/r7LoGnwwiT— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 10, 2024
وتأكد الانتصار بهدف حسام عوار لاعب وسط اتحاد جدة في الدقيقة 68.
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حسام عوار يتألق ويسجل الهدف الثالث للجزائر 🇩🇿⚽️#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا_2025 | #الجزائر pic.twitter.com/vBmS5exDK7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 10, 2024
وخرج رياض محرز وبغداد بونجاح في الدقيقة 75، ليأتي الثنائي أمين جويري ومحمد عمورة بدلا منهما.
وفي الدقيقة 86 سجل جويري رابع أهداف الجزائر بصناعة عمورة.
وأخيرا سجل عمورة الهدف الخامس في الدقيقة 95 بعد تمريرة من محمد فارسي.
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هدف ولا أروع ! "تيكي تاكا" جزائرية#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا_2025 | #الجزائر pic.twitter.com/Q3Fzo2jJRo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 10, 2024
وبذلك يحكم منتخب الجزائر قبضته على المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، ويقترب من حسم التأهل رسميا.
توجو في المركز الثاني برصيد نقطتين، ويليها غينيا الاستوائية وليبيريا بنقطة لكل منهما، ومواجهة منتظرة بينهما في ختام الجولة.