تصفيات أمم إفريقيا - هدف ندموا عليه لاحقا.. الجزائر تسحق توجو بخماسية

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 01:06

كتب : FilGoal

سعيد بن رحمة

حقق منتخب الجزائر فوزا ساحقا على توجو بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

تقدم منتخب توجو بهدف تيبول كليدجي في الدقيقة 11 بعد تمريرة من فيسو بلاكا.

وفي الدقيقة 29 تعادل محاربو الصحراء بهدف سعيد بن رحمة بصناعة رامز زروقي.

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التقدم الأخضر أتى بتوقيع بن رحمة أيضا في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وتأكد الانتصار بهدف حسام عوار لاعب وسط اتحاد جدة في الدقيقة 68.

وخرج رياض محرز وبغداد بونجاح في الدقيقة 75، ليأتي الثنائي أمين جويري ومحمد عمورة بدلا منهما.

وفي الدقيقة 86 سجل جويري رابع أهداف الجزائر بصناعة عمورة.

وأخيرا سجل عمورة الهدف الخامس في الدقيقة 95 بعد تمريرة من محمد فارسي.

وبذلك يحكم منتخب الجزائر قبضته على المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، ويقترب من حسم التأهل رسميا.

توجو في المركز الثاني برصيد نقطتين، ويليها غينيا الاستوائية وليبيريا بنقطة لكل منهما، ومواجهة منتظرة بينهما في ختام الجولة.

توجو الجزائر تصفيات أمم إفريقيا
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