تصفيات إفريقيا - السودان يضع غانا في خطر

فرض منتخب السودان التعادل السلبي على مضيفه غانا، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

ورفع المنتخب السوداني رصيده لـ4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما بقي منتخب غانا ثالثا برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة.

المنتخب الأنجولي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، وتنتظره مواجهتين أمام النيجر متذيل المجموعة بنقطة.

المنتخب الأنجولي بات قريبا من التأهل حيث يمكنه ضمان التواجد في كأس الأمم إذا حقق الفوز في مباراتي النيجر ذهابا وإيابا.

أما المنتخب السوداني فيمكنه الاقتراب بشدة من التأهل حال الفوز على حساب غانا في الجولة الرابعة.

ولحساب المجموعة الثامنة، حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا على حساب تنزانيا بهدف نظيف، جاء عن طريق المدافع كليمون فرانسيس زيزي بالخطأ في مرماه.

المنتخب الكونغولي بات أول منتخب يصل للنقطة التاسعة في التصفيات، حيث يحتاج الفوز في مباراة وحيدة للتأهل رسميا.

وتبعثرت أوراق المجموعة العاشرة، بعد فوز زيمبابوي على حساب نامبيا مستضيف المباراة، بهدف خاما بيليات.

منتخب موزمبيق ارتقى للصدارة برصيد 5 نقاط، يليه كينيا والكاميرون ولكل منهما 4 نقاط قبل مواجهتها السابعة مساء الجمعة.

وبقي منتخب نامبيا في ذيل المجموعة حيث لم يجمع أي نقطة، ضمن 5 منتخبات بالتصفيات لم تحصد أي نقطة بعد.