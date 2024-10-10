تصفيات إفريقيا - السودان يضع غانا في خطر

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

منتخب السودان

فرض منتخب السودان التعادل السلبي على مضيفه غانا، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

ورفع المنتخب السوداني رصيده لـ4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما بقي منتخب غانا ثالثا برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة.

المنتخب الأنجولي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، وتنتظره مواجهتين أمام النيجر متذيل المجموعة بنقطة.

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا - مابولولو يسجل في خسارة السودان أمام أنجولا قائمة جنوب إفريقيا - غياب بيرسي تاو في مواجهتي أوغندا وجنوب السودان تصفيات أمم إفريقيا - السودان يفتتح مبارياته بالفوز على النيجر

المنتخب الأنجولي بات قريبا من التأهل حيث يمكنه ضمان التواجد في كأس الأمم إذا حقق الفوز في مباراتي النيجر ذهابا وإيابا.

أما المنتخب السوداني فيمكنه الاقتراب بشدة من التأهل حال الفوز على حساب غانا في الجولة الرابعة.

ولحساب المجموعة الثامنة، حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا على حساب تنزانيا بهدف نظيف، جاء عن طريق المدافع كليمون فرانسيس زيزي بالخطأ في مرماه.

المنتخب الكونغولي بات أول منتخب يصل للنقطة التاسعة في التصفيات، حيث يحتاج الفوز في مباراة وحيدة للتأهل رسميا.

وتبعثرت أوراق المجموعة العاشرة، بعد فوز زيمبابوي على حساب نامبيا مستضيف المباراة، بهدف خاما بيليات.

منتخب موزمبيق ارتقى للصدارة برصيد 5 نقاط، يليه كينيا والكاميرون ولكل منهما 4 نقاط قبل مواجهتها السابعة مساء الجمعة.

وبقي منتخب نامبيا في ذيل المجموعة حيث لم يجمع أي نقطة، ضمن 5 منتخبات بالتصفيات لم تحصد أي نقطة بعد.

السودان غانا تصفيات أمم إفريقيا
نرشح لكم
مجموعة مصر - بوتسوانا تفجر المفاجأة وتهزم كاب فيردي بعد ارتباطه بموسيماني وميتشو.. الرجاء المغربي يعلن مدربه الجديد بقيادة باولو وتمساح.. قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية في أمم إفريقيا 2024 الوداد يعلن إصابة محترفه المعار بقطع في الرباط الصليبي تقرير روماني: فيفا أخطر رابيد بوخارست بقيد بوبيندزا دون الدفع لـ الزمالك رابيد بوخارست يعلن قيد أرون بوبيندزا مدرب ستاد أبيدجان: الأهلي يمكنه أن يشارك في الدوري الفرنسي مواعيد مباريات الخميس 10 أكتوبر 2024.. تصفيات أمم إفريقيا والعراق ضد فلسطين
أخر الأخبار
بمشاركة وسام أبو علي.. العراق يفوز على فلسطين قبل قمة المجموعة في تصفيات كأس العالم 5 دقيقة | الوطن العربي
محاضرة فنية "اسكتلندية" لمدربي ناشئي الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - قطر تحقق الفوز الأول.. والإمارات تخسر 5 نقاط على ملعبها 21 دقيقة | الوطن العربي
بالتسديد على المرمى وركلات الجزاء.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة موريتانيا 27 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام موريتانيا.. والضيوف بـ الأخضر 50 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات إفريقيا - السودان يضع غانا في خطر 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الاتحاد يهزم سبورتنج ويتأهل لنهائي البطولة العربية ساعة | كرة سلة
مجموعة مصر - بوتسوانا تفجر المفاجأة وتهزم كاب فيردي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة 4 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25