مجموعة مصر - بوتسوانا تفجر المفاجأة وتهزم كاب فيردي

شهدت مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا تحولا مثيرا بفوز منتخب بوتسوانا على مضيفه كاب فيردي بهدف دون رد.

وشهدت المباراة 24 تسديدة من صاحب الأرض كاب فيردي، مقابل 5 فقط من الفائز بوتسوانا.

الهدف المبكر سجله توميسانج أوريبوني في الدقيقة الثانية بعد تمريرة من كابيلو سيكانيانج.

ورفع هذا الفوز رصيد إلى بوتسوانا إلى 3 نقاط هي الأولى للفريق في المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

كاب فيردي لا تزال في المركز الثاني حتى الآن برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب موريتانيا الأخير الذي لم يلعب بعد.

أما منتخب مصر فهو المتصدر من أول مباراتين بـ 6 نقاط، بفضل انتصاريه على كاب فيردي 3-0 وبوتسوانا 4-0.

ويحل المنتخب الموريتاني ضيفا على منتخب مصر في تمام السابعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025 في المغرب.

ويعود المنتخب الموريتاني لاستضافة نظيره المصري في مباراة الجولة الرابعة للتصفيات على الملعب الأولمبي في نواكشوط.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.