بعد ارتباطه بموسيماني وميتشو.. الرجاء المغربي يعلن مدربه الجديد

أتم نادي الرجاء المغربي إجراءات التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سابينتو لتولي تدريبه.

وتعاقد الرجاء مع سابينتو خلفا للمدرب البوسني روسمير سفيكو الذي رحل بعد تراجع النتائج.

وأعلن الرجاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تعاقده بشكل رسمي مع ريكاردو سابينتو لتولي تدريب الفريق.

وكشف الرجاء عن مدربه الجديد بعدما ارتبط في وقت سابق بالتفاوض مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الاسبق وكذلك الصربي ميتشو مدرب الزمالك السابق.

وكان سابينتو قد وصل أمس الأربعاء إلى مدينة الدار البيضاء من أجل إنهاء كافة إجراءات توقيع عقد تدريبه الرجاء.

وسيخوض سابينتو التجربة التدريبية الأولى في القارة السمراء.

وسبق لبينتو تدريب أندية بيلينسيش البرتغالي والفتح السعودي، وستاندرلييج البلجيكي.

كما قاد تدريب ليجيا وارسو البولندي وفاسكو دا جاما البرازيلي وسبورتنج براجا البرتغالي وجازينتب التركي والاستقلال الإيراني.

ويستعد الرجاء لخوض منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في مجموعة تضم صنداونز والجيش الملكي ومانياما الكونغولي.