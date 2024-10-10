بعد ارتباطه بموسيماني وميتشو.. الرجاء المغربي يعلن مدربه الجديد

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

ريكاردو ساوبينتو مدرب الرجاء المغربي

أتم نادي الرجاء المغربي إجراءات التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سابينتو لتولي تدريبه.

وتعاقد الرجاء مع سابينتو خلفا للمدرب البوسني روسمير سفيكو الذي رحل بعد تراجع النتائج.

وأعلن الرجاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تعاقده بشكل رسمي مع ريكاردو سابينتو لتولي تدريب الفريق.

أخبار متعلقة:
الرجاء يكشف حقيقة التفاوض مع موسيماني وميتشو مدرب تونس السابق مرشح لتدريب الرجاء المغربي ضربة قوية للرجاء.. الوداد يقترب من إتمام الصفقة الـ17 تقرير: أزمة منتظرة.. الإفريقي التونسي يخطف لاعب مازيمبي من الرجاء

وكشف الرجاء عن مدربه الجديد بعدما ارتبط في وقت سابق بالتفاوض مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الاسبق وكذلك الصربي ميتشو مدرب الزمالك السابق.

وكان سابينتو قد وصل أمس الأربعاء إلى مدينة الدار البيضاء من أجل إنهاء كافة إجراءات توقيع عقد تدريبه الرجاء.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏نص‏‏

وسيخوض سابينتو التجربة التدريبية الأولى في القارة السمراء.

وسبق لبينتو تدريب أندية بيلينسيش البرتغالي والفتح السعودي، وستاندرلييج البلجيكي.

كما قاد تدريب ليجيا وارسو البولندي وفاسكو دا جاما البرازيلي وسبورتنج براجا البرتغالي وجازينتب التركي والاستقلال الإيراني.

ويستعد الرجاء لخوض منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في مجموعة تضم صنداونز والجيش الملكي ومانياما الكونغولي.

الرجاء المغربي ريكاردو ساوبينتو
نرشح لكم
تصفيات إفريقيا - السودان يضع غانا في خطر مجموعة مصر - بوتسوانا تفجر المفاجأة وتهزم كاب فيردي بقيادة باولو وتمساح.. قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية في أمم إفريقيا 2024 الوداد يعلن إصابة محترفه المعار بقطع في الرباط الصليبي تقرير روماني: فيفا أخطر رابيد بوخارست بقيد بوبيندزا دون الدفع لـ الزمالك رابيد بوخارست يعلن قيد أرون بوبيندزا مدرب ستاد أبيدجان: الأهلي يمكنه أن يشارك في الدوري الفرنسي مواعيد مباريات الخميس 10 أكتوبر 2024.. تصفيات أمم إفريقيا والعراق ضد فلسطين
أخر الأخبار
بمشاركة وسام أبو علي.. العراق يفوز على فلسطين قبل قمة المجموعة في تصفيات كأس العالم 6 دقيقة | الوطن العربي
محاضرة فنية "اسكتلندية" لمدربي ناشئي الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - قطر تحقق الفوز الأول.. والإمارات تخسر 5 نقاط على ملعبها 22 دقيقة | الوطن العربي
بالتسديد على المرمى وركلات الجزاء.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة موريتانيا 28 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام موريتانيا.. والضيوف بـ الأخضر 50 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات إفريقيا - السودان يضع غانا في خطر 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الاتحاد يهزم سبورتنج ويتأهل لنهائي البطولة العربية ساعة | كرة سلة
مجموعة مصر - بوتسوانا تفجر المفاجأة وتهزم كاب فيردي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة 4 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25