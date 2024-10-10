الوداد يعلن إصابة محترفه المعار بقطع في الرباط الصليبي

تلقى نادي الوداد المغربي ضربة قوية بإصابة محترفه البرازيلي بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف نادي الوداد عن إصابة رينان فيانا خلال المواجهة التي جمعت بين الفريق أمام شباب السوالم في دوري التميز.

وكان الوداد قد تعاقد مع رينان فيانا لتدعيم مركز الهجوم قادما من أتليتكو بارانينسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبتلك الإصابة انتهى موسم المحترف البرازيلي بعدما كشف نادي الوداد عن غيابه لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر.

ويلعب رينان فيانا في مركز قلب الهجوم، ويبلغ من العمر 21 عاما وسبق له تمثيل منتخب الشباب البرازيلي.

وسيلعب للوداد كمعار لموسم واحد من نادي أتلتيكو بارانينسي مع إمكانية شراء عقده.

ويعتبر فيانا ثالث برازيلي بقائمة الوداد هذا الموسم بعد بدرينيو وأرثر ويندروسكي.

وضم الوداد لتدعيمات هذا الموسم كل من:

عبد العالي المحمدي (حارس مرمى) عبد المنعم بوطويل ونبيل مرموق وأيمن ديراني ومحمد مفيد وزكرياء ناسيك (مدافعين)

حمزة الساخي والبرازيلي بيدرينيو وإسماعيل بنقطيب والمهدي مبارك وارثر ويندروسكي (وسط ملعب).

معاذ أنزو وزكرياء غيلان ونسيم الشاذلي ووليد ناسي ومحمد الرايحي وكاسيوس مايلولا ومباي نيانج رينان فيانا (هجوم).

ويغيب فريق الوداد عن البطولات القارية هذا الموسم بعد خسارة لقبي الدوري والكأس.