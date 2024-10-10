مباريات وقوة أكبر.. هل يتعرض لاعبو الدوري الإنجليزي لضغط المباريات

أبدى الكثير من اللاعبين مؤخرا امتعاضهم من ضغط المباريات، ومن بينهم رودري لاعب وسط مانشستر سيتي.

وفي الشهر الأخير فقط تعرض أفضل لاعب في يورو 2024 بقطع في الرباط الصليبي أنهى موسمه مبكرا رغم أننا في الجزء الأول من الموسم.

ويشهد موسم 2024-25 نظام جديد لدوري أبطال أوروبا ما يرفع من عدد مباريات الفرق وكذلك استحداث بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد في الصيف المقبل.

وسبق أن صرّح رودري في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان: "من واقع تجربتي خوض 60 إلى 70 مباراة في الموسم ليس جيدا".

وأكمل "40 إلى 50 مباراة هو عدد المباريات التي يستطيع فيها اللاعب خوض مباريات على أعلى مستوى، بعد ذلك ستسقط فمن المستحيل الحفاظ على المستوى البدني".

وأضاف "أعتقد أننا اقتربنا من الإضراب، هذا هو الرأي العام للاعبين، ستأتي لحظة لن يكون لدينا أي خيار آخر".

وهاجم رودري زيادة عدد المباريات في الموسم: "ليس كل شيء يتعلق بالمال والتسويق، بل جودة العرض أيضا.. إذا أراد الناس رؤية كرة قدم أفضل فنحن بحاجة إلى راحة".

شبكة "سكاي سبورتس" قررت البحث عن هل زيادة الضغط والأحمال على اللاعبين هي ما تسببت في إصابتهم.

الشبكة قررت إجراء مقارنة بين لاعبي الدوري الإنجليزي في الوقت وحتى العودة لعام 1980.

هل يتعرض اللاعبون لضغط مباريات؟

الصورة التالية توضح أن فرق الدوري الإنجليزي في موسم 1985-86 خاضت متوسط 53.5 مباراة في جميع المسابقات.

وذلك أكثر بـ 6 مباريات من مشاركات الفرق الموسم الماضي في جميع المسابقات بمتوسط 47.9 مباراة.

لماذا كانت الأرقام مرتفعة في ذلك الحين؟ لأن عدد الفرق في الدوري أصبح 20 بدلا من 22 بدءا من موسم 1995-96.

* الأندية تخوض متوسط مباريات أقل في الدوري الإنجليزي بعد تقليص عدد الأندية لـ 20 فريقا منذ موسم 1995-96.

* أكثر الفرق خوضا للمباريات في موسم واحد بدءا من موسم 1973-74.

تباين أوروبي ومحلي

في الموسم الجاري ارتفعت عدد المباريات من 125 لـ 189 في دوري أبطال أوروبا، في حين أن عدد المباريات كان 61 فقط في نسخة 1981.

ويأتي هنا سؤال، لما لا يزداد متوسط المباريات في ظل ارتفاع عدد مباريات المسابقات الأوروبية؟

الإجابة تأتي من الكؤوس المحلية، وخوض عدد مباريات أقل وهو ما يُحدث تأثيره على البطولات الأوروبية.

فرق الدوري الإنجليزي في موسم 1985-86 خاضت 11.5 مباراة في الكؤوس المحلية وهو ضعف ما خاضته في الموسم الماضي على سبيل المثال.

ويظهر هذا استفادة فرق الوسط من تراجع عدد مباريات الكؤوس المحلية.

* الفرق الكبرى تخوض مباريات كؤوس محلية أقل وأكثر أوروبيا (الكؤوس المحلية باللون الأخضر والأوروبية بالأحمر).

بالإضافة لذلك فإن زيادة عدد المباريات الأوروبية حافظ للفرق الـ 6 الأوائل في ترتيب الدوري على خوض أكثر من 50 مباراة في الموسم خلال العقد الأخير.

في حين أن الفرق التي لا تشارك قاريا تحظى بجدول مباريات أخف.

* متوسط عدد المباريات للفرق الـ 6 الكبار وباقي الفرق (الـ 6 الكبار بالأحمر وباقي الفرق بالأخضر)

التدوير هو الحل

لم تخض الفرق مباريات أقل لكنها أصبحت أفضل في التعامل مع ضغط المباريات.

الفرق حصلت على قوائم أكبر وكذلك استفادت من زيادة عدد التغييرات في المباريات بدءا من موسم 2022-23.

* إجمالي التغييرات في الدوري الإنجليزي بداء من موسم 73-74.

* عدد اللاعبين الذين خاضوا 10 مباريات أو أكثر في الدوري الإنجليزي.

تأثير زيادة عدد التغييرات ظهر بشكل واضح ومع التدوير فإن أغلب العناصر الأساسية للفرق خاضت نسبة 70.8% من عدد دقائق الدوري المتاحة، وهي نسبة أقل عن الـ 14 الذي يسبقها.

* نسبة الدقائق التي يخوض اللاعبين في التشكيلات الأساسية للدوري الإنجليزية.

وكذلك أظهرت الاحصائيات أن الأندية التي تشارك في الكؤوس المحلية تجري عملية مداورة في التشكيل أكبر.

الموسم الماضي شارك 476 لاعبا في مباريات الكؤوس المحلية، في حين شارك 426 لاعبا في موسم 2012-13.

* عدد لاعبي الدوري الإنجليزي المشاركين في بطولات الكؤوس.

المباريات الدولية

التركيز على مباريات الأندية لا ينفي تعرض لاعبي النخبة لضغط أكبر خاصة مع اللعب لمنتخبات بلادهم.

ومع زيادة مباريات بطولة أوروبا (يورو) وكذلك كأس العالم والمباريات الدولية فإن المباريات أصبح أكثر.

منتخب إنجلترا على سبيل المثال في آخر 10 سنين خاض 13.4 مباراة في العام الميلادي الواحد، وهو رقم قياسي.

* عدد مباريات منتخب إنجلترا وفقا لكل 10 سنوات

ومع زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2026 وكأس العالم للأندية 2025 فهذا ما يزيد من الضغوط على اللاعبين.

* أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بالموسم في جميع المسابقات.

قوة المباريات

رغم أن الاحصائيات أثبتت أن عدد المباريات لم يرتفع بشكل كاف، لكن حدة المباريات أصبح أقوى على اللاعبين.

على سبيل المثال، تشهد المباراة انطلاق اللاعبين ركضا 140 (سبرنت) مرة في المباراة لموسم 2023-24.

* معدلات الركض لكل مباراة في الدوري الإنجليزي

الحدة العالية تزيد من الإصابات وتدفع اللاعبين لحدودهم القصوى بدنيا.

في موسم 2023-24 غاب اللاعبين عن مباريات الدوري الإنجليزي بسبب الإصابات 25 ألف يوم مجتمعين.

* عدد أيام غيابات اللاعبين مجتمعة في الدوري الإنجليزي خلال المواسم الأخيرة.

وهو ما يعني أن المتطلبات البدنية أصبح أعلى في كرة القدم الحديثة.

فهل رودري محق؟ هذا ما سيجيب عنه ما تبقى من الموسم الجاري.