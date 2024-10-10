مدرب ستاد أبيدجان: الأهلي يمكنه أن يشارك في الدوري الفرنسي

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 11:12

كتب : FilGoal

ألكسندر لافييت

يرى ألكسندر لافييت المدير الفني لـ ستاد أبيدجان الإيفواري أن الأهلي منافسه في مجموعات دوري أبطال إفريقيا يمكنه اللعب في الدوري الفرنسي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة رفقة كل من شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

وقال المدير الفني لـ ستاد أبيدجان الإيفواري عبر القناة الأولى: "نحن في مجموعة صعبة لأننا مع فرق كبيرة ذات خبرة ومتمرسة في المسابقات لاسيما الأهلي أفضل فريق في إفريقيا في السنوات الأخيرة".

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وأضاف "ندخل هذه المسابقة بهدف اكتشافها من جديد ولدينا طموح بالتأكيد للذهاب بعيدا".

وتابع "وجود الأهلي في نفس المجموعة؟ أعتقد أنها مفاجأة بالنسبة لنا، وأثارت لنا نوعا من الحماس لأنه تحد من نوع خاص، هذه المباريات تصنع اللاعبين والمدربين".

وأردف "الأهلي يمتلك لاعبين دوليين كبار، بالنسبة لي يمكن مقارنتهم بفرق كبيرة في أوروبا، وتابعت انتقال محمد عبد المنعم لنيس، وأعرف أن محمد الشناوي من ضمن الأفضل في إفريقيا، وكذلك كولر لديه بصمة كبيرة في عالم التدريب ومنتخب النمسا من قبل".

وواصل "الأهلي يمكنه أن يشارك في الدوري الفرنسي وفي بعض المراحل من دوري أبطال أوروبا، علينا أن نكون جادين في مواجهته".

وأتم "منذ وصولي إلى أبيدجان كنت أعرف أن الفريق سيشارك في دوري الأبطال، وعملت على التحضير اللاعبين لهذا الأمر، الفريق يمتلك خبرة محلية جيدة ولدينا لاعبين شباب دوليين، ليسوا على مستوى خبرات لاعبي الأهلي وفي كل الأحوال سنبذل قصارى جهدنا وسنحاول التأهل من المجموعة".

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات:

الجولة الأولى (26-27 نوفمبر)

الأهلي × استاد أبيدجان

بيراميدز × ساجرادا

الجولة الثانية (6-7 ديسمبر)

أورلاندو بايرتس × الأهلي

دجوليبا × بيراميدز

الجولة الثالثة (13-14 ديسمبر)

الأهلي × شباب بلوزداد

الترجي × بيراميدز

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

شباب بلوزداد × الأهلي

بيراميدز × الترجي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

استاد أبيدجان × الأهلي

ساجرادا × بيراميدز

الجولة السادسة (17-18 يناير)

الأهلي × أورلاندو بايرتس

بيراميدز × دجوليبا

ألكسندر لافييت ستاد أبيدجان منافس الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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