الخليفي يناقش مع الخطيب تفعيل دور رابطة الأندية الإفريقية

شارك وفد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق في الجلسة الأولى للجمعية العمومية للأندية الأوروبية والمقامة في العاصمة اليونانية أثينا.

وحرص ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية على عقد اجتماع خاص مع محمود الخطيب وخالد مرتجي.

وكشف النادي الأهلي في بيانه أن الخليفي قد استمع إلى وجهة نظر النادي في القضايا المطروحة.

وجرت مناقشات عديدة في اتجاهات مختلفة كان أبرزها ضرورة تفعيل دور رابطة الأندية الإفريقية.

ويأتي ذلك بما يخدم مصلحة كرة القدم، وتطرق الحوار إلى شراكة الأندية الأوروبية مع فيفا فيما يخص بطولة كأس العالم للأندية.

ووجه الخليفي الشكر لمحمود الخطيب على تلبية الدعوة وحرصه على المشاركة في هذا الحفل الرياضي الكبير.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم دعوة 8 شخصيات إفريقية من رابطة الأندية الأوروبية.

ويأتي الهدف من ذلك هو تشجيع أندية إفريقيا لتأسيس رابطة مماثلة في القارة.

وحرص الخليفي على دعوة ثنائي الأهلي بسبب مشاركات الفريق المتتالية في المحافل الدولية.

ويحضر اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية كل من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأرسين فينجر رئيس لجنة تطوير كرة القدم بفيفا، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن بين الشخصيات الإفريقية الحاضرة بخلاف ثنائي الأهلي، كل من حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي وهيرسي السعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني.