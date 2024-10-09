إيندو: الخسارة ليست في قاموسنا.. وحزين من أجل فهد المولد

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 19:40

كتب : FilGoal

واتارو إندو لاعب وسط ليفربول

يثق إيندو واتارا لاعب ليفربول في قدرات منتخب بلاده اليابان قبل المواجهة المرتقبة ضد السعودية.

ويحل منتخب اليابان ضيفا على السعودية مساء الخميس ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال إيندو في مؤتمر صحفي: "نحن نتحدى ونقول أننا سنستمر بالفوز حتى نهاية التصفيات، الخسارة ليست في قاموسنا".

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وأضاف "سنخوض مباراة خارج ملعبنا والجمهور السعودي سيكون حاضر وموجود، وأثق أنناسنخرج فائزين بالنقاط الثلاث وسط أجواء حارة في المباراة".

وأتم "أنا حزين لسماع خبر مرض فهد المولد وأتمنى له الشفاء، أتذكر أنه شارك أمامنا وسجل هدف جميل في مرمانا، اللاعبين السعوديين محترفين ولديهم مهارات والدوري السعودي قوي ولكن لن نخاف غدا".

وتعرض فهد المولد نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب لأزمة صحية بعد سقوطه من شرفة منزله. (طالع التفاصيل)

المنتخب السعودي سيلعب مواجهتين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، إذ سيواجه اليابان يوم الخميس ثم يواجه البحرين يوم الثلاثاء المقبل.

الأخضر تعادل في الجولة الأولى أمام أندونيسيا بهدف لكل فريق، قبل الفوز على الصين بالجولة الثانية بهدفين مقابل هدف.

ويحتل المنتخب الياباني صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط ثم البحرين برصيد 3 نقاط.

وتأتي إندونيسيا في المركز الرابع بنقطتين، وأستراليا خامسة بنقطة، وأخيرا المنتخب الصيني دون نقاط.

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