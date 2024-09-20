فهد المولد يصل الرياض بطائرة الإخلاء الطبي

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 - 12:00

كتب : FilGoal

فهد المولد يعود إلى الرياض على متن طائرة الإخلاء الطبي

وصل فهد المولد نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب إلى الرياض العاصمة السعودية لاستكمال مراحل علاجه.

فهد المولد

النادي : الشباب

وتعرض المولد للسقوط من شرفة الدور الثاني من منزله في دبي صباح الخميس الماضي.

وقال نادي الشباب عبر حسابه في منصة X: "وصل اللاعب فهد المولد في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس إلى العاصمة الرياض بطائرة الإخلاء الطبي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية، وتم نقله فور وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني لإستكمال العلاج وتلقي الرعاية اللازمة".

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وكانت شرطة مدينة دبي قد فتحت باب التحقيقات حول كيفية سقوط نجم المنتخب السعودي الذي يتواجد في الرعاية المركزة لمستشفى راشد بالإمارات.

وسعت تحريات شرطة دبي لتفريغ الكثير من الكاميرات القريبة من محيط الحادثة، لكن لا يوجد كاميرا توضح شيئاً، لكنها تواصل البحث والتدقيق في الكثير من الكاميرات المتاحة.

ولم تكشف التحقيقات التي تجريها قيادة شرطة دبي حتى الآن عن أي أدلة أو قرائن حول كيفية سقوطه.

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وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي في بيان نشرته جريدة الرياضية السعودية في وقت سابق أن التحقيقات مستمرة في حادثة فهد المولد، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بالنتائج حال الانتهاء منها.

وأفادت شرطة دبي في بيانها أن فهد المولد تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة.

وطبقا للبيان، فإن الحالة الصحية للاعب فهد المولد تحت المراقبة، حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له.

وأتم البيان "في إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها".

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كما أعلنت القنصلية العامة للسعودية في دبي أنها ما زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي في حادثة فهد المولد.

وأوضحت القنصلية في بيان صحفي: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن فهد المولد، لاعب المنتخب السعودي، تود القنصلية العامة في دبي الإفادة بأنها تلقت بلاغًا بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي ظهر يوم الخميس".

وأضاف البيان "على الفور نسقت القنصلية العامة مع الجهات المختصة في حكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والفريق الطبي في المستشفى بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الإمارات العربية المتحدة والقنصل العام في دبي، كما وصل الجمعة الفريق الطبي والإداري للمنتخب السعودي بتوجيه مباشر من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة إلى مدينة دبي بمتابعة من ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم للوقوف على حالة اللاعب بالتنسيق مع القنصلية العامة والمستشفى، كما وصل عصر السبت رئيس مجلس إدارة نادي الشباب والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بالنادي".

وتابع البيان "توضح القنصلية بأنها ما زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما تود الإيضاح بأن اللاعب يخضع للمراقبة الصحية حيث يرقد في العناية المركزة، وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له، سائلين الله عز وجل أن يلطف بحاله وأن يرفع عنه الضرر، إنه سميع مجيب".

ونُقل فهد المولد - 30 عاما - إلى أحد مستشفيات إمارة دبي بالإمارات بعد سقوطه في منزله.

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