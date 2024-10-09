"لا أشعر بالندم كثيرًا".. هالاند يكسر صمته ويتحدث لأول مرة عن واقعة جابرييل

علق النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، لأول مرة على واقعة ضرب الكرة في رأس جابرييل مدافع أرسنال خلال قمة الدوري الإنجليزي.

وخطف مانشستر سيتي تعادلاً أمام أرسنال بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ونجح سيتي في إحراز التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق مدافعه ستونز، قبل أن يقوم هالاند برمي الكرة على رأس جابرييل مدافع أرسنال.

وقال هالاند في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة النرويج وسلوفينيا بدوري الأمم الأوروبية: "كانت لحظة في ذروة الأحداث الساخنة، وحدثت أشياء كثيرة في تلك المباراة".

وأكمل: "ما يحدث على أرض الملعب يبقى على أرض الملعب، هذا هو الأمر".

وبسؤال هالاند عن شعوره بالندم بعد رمي الكرة على رأس جابرييل، رد: "لا أشعر بالندم كثيرا في الحياة".

وشهدت المباراة أحداثا ساخنة، خاصة بعد طرد لياندرو تروسارد، قبل نهاية الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني أجرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تبديلاً دفاعيا لمحاولة الخروج بنتيجة التقدم في الشوط الأول.

ونجح ستونز البديل في تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وعقب الهدف دخل هالاند في اشتباك مع لاعبي أرسنال توماس بارتي الذي حاول منعه من الوصول للكرة، وكذلك جابرييل مدافع الجانرز.

وكانت شبكة سكاي سبورتس كشفت سابقا أن هالاند لن يواجه أي عقوبة بسبب رمي الكرة على رأس جابرييل.

وأشارت سكاي إلى أن الاتحاد الإنجليزي لا يمكنه التدخل لأن الواقعة تم مراجعتها من قبل حكم الفيديو جون بروكس والذي رأي أنه لا يستحق البطاقة الحمراء لأن سلوكه لم يكن عنيفا.

وكشفت صحيفة ديلي ميل ما حدث مع نهاية المباراة بعد حديث هالاند لـ ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: "ابق متواضعا"، قبل أن يتدخل جابريل خيسوس مهاجم الجانرز لتحدث مشادة مع مهاجم سيتي.

ونجح هالاند في التقدم للسيتي مع بداية المباراة، ليسجل هدفه رقم 100 مع مانشستر سيتي ويمنح فريقه التقدم في البداية، فيما سجل الإيطالي ريكاردو كالافيوري مدافع أرسنال في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي.

وتعرض لياندرو تروسار لاعب أرسنال لبطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليلعب الجانرز الشوط الثاني بـ10 لاعبين.

وحصل على بطاقات صفراء كل من روبن دياش مدافع سيتي، ولاعبا أرسنال البديل لويس سكيلي أثناء إحمائه خارج الملعب، وديكلان رايس بسبب تضييع الوقت.