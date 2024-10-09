كاف يعلن استمرار الجوائز المالية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ثبوت الجوائز المالية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأجرى كاف مراسم قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية يوم الإثنين الماضي.

وشهدت الجوائز المالية زيادة بنسبة 40% في عام 2022 عن الماضي في المسابقتين.

واستعرض كاف الجوائز المالية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في السنوات الماضية والنسخة الحالية.

وتستمر القيمة المالية للجوائز كما هي للموسم الرابع على التوالي.

وجاءت القيمة المالية لجوائز دوري الأبطال كالآتي:

البطل: 4 مليون دولار.

الوصيف: 2 مليون دولار.

الخروج من نصف النهائي: مليون و200 ألف دولار.

الخروج من ربع النهائي: 900 ألف دولار.

المركز الثالث في المجموعات: 700 ألف دولار.

المركز الرابع في المجموعات: 700 ألف دولار.

أما الجوائز المالية لمسابقة الكونفدرالية كالآتي:

البطل: 2 مليون دولار

الوصيف: مليون دولار.

الخروج من نصف النهائي: 750 ألف دولار.

الخروج من ربع النهائي: 550 ألف دولار.

المركز الثالث في المجموعات: 400 ألف دولار.

المركز الرابع في المجموعات: 400 ألف دولار.

وكانت جوائز دوري الأبطال ثابتة خلال الفترة من 2009 إلى 2016 ويحصد بطلها مليون و500 ألف دولار.

بينما شهدت القيمة المالية للجوائز زيادة في الفترة من 2017 وحتى 2020 وحصد فيها البطل 2 مليون و500 ألف دولار.

أما الكونفدرالية فشهدت خلال الفترة من 2017 إلى 2020 ثبوت الجوائز المالية بحصد البطل مليون و250 ألف دولار.

ويأتي ذلك قبل زيادة الجوائز المالية للبطولتين خلال الفترة من 2022 وحتى النسخة الجارية.

وجاءت قرعة دوري الأبطال كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

بينما جاء قرعة الكونفدرالية بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - لواندا سول الأنجولي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - أنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي