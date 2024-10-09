3 منتخبات عربية حسمت المشاركة.. قرعة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2025

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 15:16

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا للمحليين

حسمت 3 فرق عربية تأهلها بشكل رسمي لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025 بالإضافة لـ الدول المنظمة.

وأجريت قرعة البطولة المقرر إقامتها بتنظيم ثلاثي مشترك بين أوغندا وتنزانيا وكينيا ظهر اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في القاهرة.

ولأول مرة يشارك في النهائيات 19 فريقا، بواقع 3 فرق من كل مناطق القارة بالإضافة لمنتخب إضافي من منطقة شرق ووسط إفريقيا التي تضم تلك المنطقة الثلاثي المنظم.

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وإليكم تفاصيل قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025

اتحاد شمال إفريقيا

تأهلت تونس والمغرب وليبيا بشكل مباشر من شمال إفريقيا دون خوض تصفيات في ظل غياب مصر والجزائر عن المشاركة في التصفيات.

اتحاد غرب إفريقيا أ

المرحلة الأولى

سيراليون × ليبيريا

الذهاب 25-27 أكتوبر، والإياب 1-3 نوفمبر

المرحلة الثانية

الفائز من المرحلة الأولى × السنغال

موريتانيا × مالي

غينيا × غينيا بيساو

الذهاب 20-22 ديسمبر، الإياب 27-29 ديسمبر

يتأهل الـ 3 فرق الفائزة من المرحلة الثانية للنهائيات.

اتحاد غرب إفريقيا ب

المرحلة الأولى

توجو × بنين

الذهاب 25-27 أكتوبر، والإياب 1-3 نوفمبر

المرحلة الثانية

الفائز من المرحلة الأولى × النيجر

كوت ديفوار × بوركينا فاسو

غانا × نيجيريا

الذهاب 20-22 ديسمبر، الإياب 27-29 ديسمبر

يتأهل الـ 3 فرق الفائزة من المرحلة الثانية للنهائيات.

اتحاد إفريقيا الوسطى

غينيا الاستوائية × الكونغو

إفريقيا الوسطى × الكاميرون

تشاد × الكونغو الديمقراطية

الذهاب 20-22 ديسمبر، الإياب 27-29 ديسمبر

يتأهل الـ 3 فرق الفائزة من المرحلة الأولى للنهائيات.

اتحاد وسط وشرق إفريقيا

المرحلة الأولى

بورندي × الصومال

إثيوبيا × إريتريا

السودان × تنزانيا

جنوب السودان × كينيا

جيبوتي × رواندا

الذهاب 25-27 أكتوبر، والإياب 1-3 نوفمبر

المرحلة الثانية

الفائز من (بورندي × الصومال) × أوغندا

الفائز من (السودان × تنزانيا) × الفائز من (إثيوبيا × إريتريا)

الفائز من (جنوب السودان × كينيا) × الفائز من (جيبوتي × رواندا)

الذهاب 20-22 ديسمبر، الإياب 27-29 ديسمبر

يتأهل الـ 3 فرق الفائزة من المرحلة الثانية للنهائيات.

اتحاد جنوب إفريقيا

المرحلة الأولى

زيمبابوي × إي سواتني

ليسوتو × ناميبيا

الذهاب 25-27 أكتوبر، والإياب 1-3 نوفمبر

المرحلة الثانية

الفائز من (زيمبابوي × إي سواتني) × مدغشقر

الفائز من (ليسوتو × ناميبيا) × أنجولا

موزمبيق × زامبيا

الذهاب 20-22 ديسمبر، الإياب 27-29 ديسمبر

يتأهل الـ 3 فرق الفائزة من المرحلة الثانية للنهائيات.

ولأول مرة تقام البطولة بنظام التنظيم المشترك بين أكثر من دولة.

وأقيمت بطولة أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة منذ 2009.

ويعد منتخبا الكونغو الديمقراطية والمغرب الأكثر تتويجا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حصدت ليبيا والسنغال وتونس اللقب مرة وحيدة.

وحصدت السنغال لقب النسخة الأخيرة بالفوز على الجزائر في النهائي.

يذكر أن نسخة 2027 من أمم إفريقيا ستقام بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، ولأول مرة أيضا تقام البطولة الكبرى في القارة بتنظيم مشترك بين 3 دول.

كاف أمم إفريقيا للمحليين
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