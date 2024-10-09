3 منتخبات عربية حسمت المشاركة.. قرعة تصفيات أمم إفريقيا للمحليين 2025

حسمت 3 فرق عربية تأهلها بشكل رسمي لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025 بالإضافة لـ الدول المنظمة.

وأجريت قرعة البطولة المقرر إقامتها بتنظيم ثلاثي مشترك بين أوغندا وتنزانيا وكينيا ظهر اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في القاهرة.

ولأول مرة يشارك في النهائيات 19 فريقا، بواقع 3 فرق من كل مناطق القارة بالإضافة لمنتخب إضافي من منطقة شرق ووسط إفريقيا التي تضم تلك المنطقة الثلاثي المنظم.

وإليكم تفاصيل قرعة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2025

اتحاد شمال إفريقيا

تأهلت تونس والمغرب وليبيا بشكل مباشر من شمال إفريقيا دون خوض تصفيات في ظل غياب مصر والجزائر عن المشاركة في التصفيات.

اتحاد غرب إفريقيا أ

المرحلة الأولى

سيراليون × ليبيريا

الذهاب 25-27 أكتوبر، والإياب 1-3 نوفمبر

المرحلة الثانية

الفائز من المرحلة الأولى × السنغال

موريتانيا × مالي

غينيا × غينيا بيساو

الذهاب 20-22 ديسمبر، الإياب 27-29 ديسمبر

يتأهل الـ 3 فرق الفائزة من المرحلة الثانية للنهائيات.

قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024: WAFU A. ✅ pic.twitter.com/WyH91avA9F — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 9, 2024

اتحاد غرب إفريقيا ب

المرحلة الأولى

توجو × بنين

الذهاب 25-27 أكتوبر، والإياب 1-3 نوفمبر

المرحلة الثانية

الفائز من المرحلة الأولى × النيجر

كوت ديفوار × بوركينا فاسو

غانا × نيجيريا

الذهاب 20-22 ديسمبر، الإياب 27-29 ديسمبر

يتأهل الـ 3 فرق الفائزة من المرحلة الثانية للنهائيات.

قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024: WAFU B. ✅ pic.twitter.com/qMooFN4ucS — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 9, 2024

اتحاد إفريقيا الوسطى

غينيا الاستوائية × الكونغو

إفريقيا الوسطى × الكاميرون

تشاد × الكونغو الديمقراطية

الذهاب 20-22 ديسمبر، الإياب 27-29 ديسمبر

يتأهل الـ 3 فرق الفائزة من المرحلة الأولى للنهائيات.

قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024: UNIFFAC. ✅ pic.twitter.com/nRwFPAzttj — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 9, 2024

اتحاد وسط وشرق إفريقيا

المرحلة الأولى

بورندي × الصومال

إثيوبيا × إريتريا

السودان × تنزانيا

جنوب السودان × كينيا

جيبوتي × رواندا

الذهاب 25-27 أكتوبر، والإياب 1-3 نوفمبر

المرحلة الثانية

الفائز من (بورندي × الصومال) × أوغندا

الفائز من (السودان × تنزانيا) × الفائز من (إثيوبيا × إريتريا)

الفائز من (جنوب السودان × كينيا) × الفائز من (جيبوتي × رواندا)

الذهاب 20-22 ديسمبر، الإياب 27-29 ديسمبر

يتأهل الـ 3 فرق الفائزة من المرحلة الثانية للنهائيات.

قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024: CECAFA. ✅ pic.twitter.com/K1HfDTydJc — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 9, 2024

اتحاد جنوب إفريقيا

المرحلة الأولى

زيمبابوي × إي سواتني

ليسوتو × ناميبيا

الذهاب 25-27 أكتوبر، والإياب 1-3 نوفمبر

المرحلة الثانية

الفائز من (زيمبابوي × إي سواتني) × مدغشقر

الفائز من (ليسوتو × ناميبيا) × أنجولا

موزمبيق × زامبيا

الذهاب 20-22 ديسمبر، الإياب 27-29 ديسمبر

يتأهل الـ 3 فرق الفائزة من المرحلة الثانية للنهائيات.

قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024: COSAFA. ✅ pic.twitter.com/vIHmJJkmQX — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 9, 2024

ولأول مرة تقام البطولة بنظام التنظيم المشترك بين أكثر من دولة.

وأقيمت بطولة أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة منذ 2009.

ويعد منتخبا الكونغو الديمقراطية والمغرب الأكثر تتويجا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حصدت ليبيا والسنغال وتونس اللقب مرة وحيدة.

وحصدت السنغال لقب النسخة الأخيرة بالفوز على الجزائر في النهائي.

يذكر أن نسخة 2027 من أمم إفريقيا ستقام بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، ولأول مرة أيضا تقام البطولة الكبرى في القارة بتنظيم مشترك بين 3 دول.