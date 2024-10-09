فالفيردي: مبابي أخرس الجميع.. وأشكر الله على وجوده معي بالفريق

يرى فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أن زميله بالفريق كيليان مبابي رد على شائعات افتعاله للأزمات منذ الانضمام للنادي.

وقال فالفيردي في تصريحات عبر صحيفة فرانس فوتبول: "جميعنا نعرف من هو كيليان مبابي، واحد من أفضل اللاعبين في العالم وتواجده معنا اليوم يبعث فينا الرضا ويسعدني أن أشارك الملعب معه، لقد عانيت وأنا ألعب ضده عندما كان مع باريس سان جيرمان، هو يبرز في كل مباراة وكل حصة تدريبية".

وواصل "أشكر الله لأن مبابي معنا ويمكنني الاستمتاع بما يقدمه وأن بإمكان أطفالي رؤيته".

وتابع "مبابي رائع كإنسان لقد أخرس الألسنة التي قالت إنه سيحدث مشكلات بالفريق، كل ذلك الحديث كان عبارة عن شائعات حتى أن إتقانه للإسبانية مذهل وربما أفضل مني".

وانضم مبابي في بداية الموسم الحالي لريال مدريد بصفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وشارك مبابي حتى الآن بقميص ريال مدريد في 11 مباراة وخلالها سجل 7 أهداف وصنع هدفا.