لاعب ليفربول ينضم لمنتخب إنجلترا لأول مرة

أعلن منتخب إنجلترا استدعاء الثنائي كورتيس جونز وتينو ليفرامينتو لصفوف الفريق خلال فترة التوقف الدولي الجاري.

وأفاد منتخب إنجلترا في بيان: "تقرر انضمام كورتيس جونز وتينو ليفرامينتو إلى المنتخب الإنجليزي قبل مباراة الخميس ضد اليونان".

الاستدعاء هو الأول للاعب وسط ليفربول البالغ من العمر 23 عاما، ومدافع نيوكاسل يونايتد البالغ من العمر 21 عاما.

وأضاف البيان "سيواصل هاري كين برنامج التأهيل قبل لقاء اليونان، بينما يغيب جاك جريليش عن التدريبات كإجراء احترازي بسبب إصابة طفيفة.

وسيغيب مورجان جيبس-وايت وإزري كونسا وكوبي ماينو عن المباريات الدولية لإنجلترا في أكتوبر.

وتعرض الثلاثي لإصابات حلال الأيام الأخيرة وتم استبعاده من مباريات دوري الأمم الأوروبية لمنتخب إنجلترا ضد اليونان وفنلندا.

قبل أيام، أعلن لي كارسلي المدير الفني المؤقت لمنتخب إنجلترا، قائمة منتخب الأسود الثلاثة لمواجهتي اليونان وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية.

وعاد دومينيك سولانكي مجددًا إلى تشكيل منتخب إنجلترا بعد غياب منذ عام 2017، المباراة الأولى والوحيدة له كانت ضد البرازيل وديا، حيث شارك 15 دقيقة.

وشهد التشكيل أيضا عودة جود بيلنجهام، وكايل ووكر بعد غيابهما عن معسكر سبتمبر بسبب الإصابة.

ويلتقي منتخب إنجلترا أمام اليونان على ملعب ويمبلي يوم الخميس 10 أكتوبر، قبل الخروج لمواجهة فنلندا في هلسنكي يوم الأحد 13 أكتوبر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هيندرسون (كريستال بالاس) - جوردن بيكفورد (إيفرتون) - نيك بوب (نيوكاسل يونايتد)

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - ليفي كولويل (تشيلسي) - مارك جويهي (كريستال بالاس) - كونسا (أستون فيلا) - ريكو لويس (مانشستر سيتي) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كايل ووكر (مانشستر سيتي)

الوسط: جود بيلنجهام (ريال مدريد) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - كونور كاليجير (أتليتكو مدريد) - مورجن جيبس-وايت (نوتنجهام فورست) - أنخيل جوميز (ليل) - كوبي ماينو (مانشستر يونايتد) - كول بالمر (تشيلسي) - ديكلان رايس (أرسنال)

الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد) - جاك جريليش (مانشستر سيتي) - هاري كين (بايرن ميونيخ) - نونو مادويكي (تشيلسي) - بوكايو ساكا (أرسنال) - دومينيك سولانكي (توتنام) - أولي واتكنز (أستون فيلا)

ويلعب المنتخب الإنجليزي في المستوى الثاني من دوري الأمم بالمجموعة الثانية إلى جانب اليونان، وأيرلندا، وفنلندا.

وجمع منتخبا إنجلترا واليونان 6 نقاط من مباراتين، فيما خسر منتخبي أيرلندا وفنلندا المباراتين.

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