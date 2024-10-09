ضربة قوية لـ ليفربول.. تأكد غياب أليسون حتى أواخر نوفمبر

ذكرت جريدة ذا تايمز أن أليسون بيكر حارس ليفربول سيغيب عن الملاعب حتى أواخر نوفمبر بسبب الإصابة.

ويغيب أليسون بسبب إصابته في العضلة الضامة والتي ضربته خلال لقاء كريستال بالاس يوم السبت.

ومن المقرر أن يغيب حارس ليفربول عن الملاعب لنحو شهر ونصف بعد أن أكدت الفحوصات إصابته في العضلة الضامة.

وكان أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول قد أوضح قبل أيام أن أليسون بيكر حارس مرمى الفريق سيغيب عن المباريات لفترة.

إذ قال "أعتقد أن أليسون لن يكون معنا في بعض المباريات بعد التوقف الدولي بسبب الإصابة".

المباريات المتوقع غياب أليسون فيها

تشيلسي (الدوري الإنجليزي)

لايبزيج (دوري أبطال أوروبا)

أرسنال (الدوري الإنجليزي)

برايتون (كأس رابطة المحترفين)

برايتون (الدوري الإنجليزي)

باير ليفركوزن (دوري أبطال أوروبا)

أستون فيلا (الدوري الإنجليزي)

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه مانشستر سيتي وأرسنال.

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