مرموش ينافس على جائزة أفضل لاعبي فرانكفورت في سبتمبر

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 - 11:28

كتب : FilGoal

عمر مرموش

ينافس عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت على جائزة أفضل لاعبي فريقه خلال شهر سبتمبر.

ويتنافس مرموش على الجائزة مع المهاجم هوجو إيكيتيكي والحارس كواو سانتوس.

وواصل الدولي المصري تألقه الذي بدأ منذ انطلاق الموسم مع فريقه الألماني.

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ويشهد الموسم الجاري أفضل لحظات تألق الدولي المصري في الدوري الألماني.

إذ يحتل صدارة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف خلال 6 مباريات فقط، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، هاري كين مهاجم بايرن.

وأحرز عمر 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 9 مباريات مع فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

وأسهم مرموش بالأهداف في المباراة الخامسة على التوالي في الدوري الألماني، إذ سجل 8 أهداف وصنع 4.

واختير مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة السادسة للدوري الألماني.

مرموش سجل ثنائية وصنع هدفا ليقود فريقه لتعادل قاتل مع ضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة السادسة من الدوري.

وهذه هي المرة الرابعة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 6 جولات، أكثر من أي لاعب آخر.

فقد اختير ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة من قبل.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت
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