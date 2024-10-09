مدرب ساجرادا: لا نعرف الكثير عن بيراميدز.. وكنا سنتببب بالمشاكل لـ الأهلي

يرى روي سابيري مدرب ساجردا الأنجولي أن فريقه كان سيتسبب بالمشاكل للأهلي إذا واجهه.

وأوقع قرعة دوري أبطال إفريقيا، ساجرادا في المجموعة مع كل من بيراميدز والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

وقال سابيري عبر القناة الأولى: "وقعنا في مجموعة صعبة جدا حيث يوجد فريق اعتاد على التتويج باللقب وهو الترجي والمرشح دائما للحصول على البطولة ولكننا سنبذل قصارى جهدنا وخاصة وأننا نعرف جميع الفرق بالمجموعة وفي النهاية لكل فريق الفرصة للتأهل للدور الثاني".

وواصل "بيراميدز فريق لديه استثمارات كبيرة ونعلم كيف تدور الأمور بهذا الفريق، ولعبنا ضد فرق مصرية ربما تكون أكثر صعوبة من قبل وعلينا أن نراقب كل الفرق لنعرف ما يجب علينا فعله ومع احترامنا للجميع كل الفرصة متساوية في أرض الملعب وهدفنا هو التأهل ومن سيحقق هدفه هو الأكثر تركيزا على أرض الملعب ونحن لا نخاف من أي فريق بهذه البطولة".

وتابع "سنشاهد المباريات السابقة لبيراميدز لكي نحدد الطريقة الأمثل لمواجهته ومواجهة الفرق الأخرى بالمجموعة".

وأضاف " الشعور بالراحة تجنب الأهلي؟ لا يمكن النظر إلى الأمر بهذا الشكل لأننا إذا كنا واجهنا الأهلي كنا سنقدر على التسبب بالمشاكل للأهلي والطبع هو سيكون عقبة لنا، من الجيد تجنب فرق مثل الأهلي وصنداونز والآن القرعة وضعتنا مع بيراميدز الذي لم يشارك كثيرا في دوري الأبطال وسيتعين علينا التعرف عليه وهو أيضا عملا صعب وفي كل الأحوال يجب أن تعمل سواء كانت المجموعة سهلة أو صعبة".