جارديان: اجتماع قيادات مانشستر يونايتد لحسم مصير تين هاج.. وبديلان مقترحان

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 - 21:03

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن اجتماع بين مسؤولين كبار من مانشستر يونايتد وأعضاء اللجنة التنفيذية بالنادي في لندن لحسم مصير إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وذكرت الصحيفة أن الهولندي رود فان نيستلروي مساعد تين هاج، تم وضع اسمه كبديل مؤقت حال اتخاذ قرار برحيل.

ولم يعلن نادي مانشستر يونايتد بعد عن أي قرارات نتيجة الاجتماع.

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وحضر الاجتماع السير جيم راتكليف، المالك الشريك وأكبر مساهم في النادي، والرئيس المشارك جويل جليزر مالك مانشستر يونايتد، والمغربي عمر برادة الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، ودان أشوورث المدير الرياضي، وجاسون ويلكوكس المدير التقني.

ولكن ذا أتليتك أوضحت أن موعد اجتماع لندن مقرر منذ فترة طويلة وليس كرد فعل على أداء الفريق ونتائجه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت جارديان، أن الألماني توماس توخيل محل اهتمام من إدارة نادي مانشستر يونايتد لتولي قيادة الفريق حال اتخاذ قرار برحيل تين هاج.

وأجرى ويلكوكس مقابلة مع توخيل في موناكو خلال الصيف، حيث طرح وقتها الإطاحة بـ تين هاج من إدارة يونايتد.

وشهد تين هاج على أسوأ بداية في تاريخ مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي بعدما جمع 8 نقاط فقط من 7 مباريات، ويحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب بريميرليج.

وقاد فان نيستلروي، فريق أيندهوفن الهولندي موسم 2022 - 2023، وفاز بكأس هولندا.

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