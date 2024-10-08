المصري: سنواجه الزمالك في القاهرة وليس برج العرب.. قدمنا أكثر من ملعب بديل

كشف رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري عن اختيار مواجهة الزمالك في القاهرة بدلا من برج العرب.

ويقع المصري رفقة الزمالك في نفس المجموعة ببطولة الكونفدرالية بجانب بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس المصري عبر إذاعة ميجا إف إم: "المصري سيواجه الزمالك في دور مجموعات الكونفدرالية بالقاهرة وليس برج العرب بالإسكندرية".

وأوضح "النادي يبذل أقصى ما لديه من أجل الاستاد، ووضعنا أكثر من ملعب بديل لبرج العرب".

وبسؤاله عن الملاعب البديلة لبرج العرب أجاب "أبرز الخيارات المتاحة استاد العاصمة الإدارية الجديدة".

واختتم رجب عبد القادر تصريحاته "من يرغب في المنافسة لا يهمه أي فريق ولا يقول مجموعة سهلة أو صعبة، والمصري على أتم استعداد لخوض منافسات الكونفدرالية".

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - لواندا سول الأنجولي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - أنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي

وكان المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما جاء الزمالك في التصنيف الأول.

إنيمبا النيجيري الذي تواجد في المستوى الثالث توج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا 2003، و2004، وكذلك كأس السوبر الإفريقي في نفس العامين.

وجاء جدول المصري بالكامل كالآتي:

الجولة الأولى: (28 نوفمبر)

المصري × إنيمبا

الجولة الثانية (8 ديسمبر)

بلاك بولز × المصري

الجولة الثالثة (15 ديسمبر)

الزمالك × المصري

الجولة الرابعة (5 يناير)

المصري × الزمالك

الجولة الخامسة (12 يناير)

إنيمبا × المصري

الجولة السادسة (19 يناير)

المصري × بلاك بولز

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

توج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.